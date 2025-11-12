Asturias contará con una buena representación en el Campeonato de España de piscina corta: varios nadadores tienen opciones de medalla y uno luchará por clasificarse al Europeo

La delegación asturiana de natación ya se encuentra en Barcelona para la disputa del Campeonato de España absoluto de Invierno Astralpool de piscina corta, que arranca hoy y se extiende hasta el próximo domingo. 25 nadadores asturianos estarán presentes en las instalaciones de la Nova Escullera, con una destacada presencia del CN Santa Olaya, que aporta 13 deportistas. Completan la representación asturiana el Covadonga (7), el Cuencas Mineras (3) y el Ciudad de Oviedo (2).

La principal esperanza de medalla es Arbidel González. El corverano, olímpico en los Juegos de París en 2024, competirá en su prueba estrella: el 200 mariposa, y también lo hará en el 100 mariposa, con el firme objetivo de clasificarse al Campeonato de Europa de Lublin que se celebrará el próximo mes de diciembre. Este jueves por la mañana tendrá la serie matinal y espera alcanzar la final, que como viene siendo habitual se celebrará durante todo el campeonato en horario vespertino. El viernes, Arbidel hará lo propio con el 200 mariposa.

La mayoría de los asturianos presentes en Barcelona son muy jóvenes y aprovecharán la cita para ganar experiencia y batir sus propias registros en Asturias, aunque varios lucharán por el metal. Uno de ellos, el vigués Mario Méndez (del Santa Olaya), que tiene opciones reales de medalla en el 800 y el 1500 libre. También la nadadora María Zornoza, aún en categoría junior, podría subirse al podio si completa una gran actuación en el 50 braza.