Asturias contará con una buena representación en el Campeonato de España de piscina corta: varios nadadores tienen opciones de medalla y uno luchará por clasificarse al Europeo
25 nadadores asturianos estarán presentes en el Nacional que se disputa estos días en Barcelona; el corverano Arbidel González, la gran esperanza para conseguir medalla
La delegación asturiana de natación ya se encuentra en Barcelona para la disputa del Campeonato de España absoluto de Invierno Astralpool de piscina corta, que arranca hoy y se extiende hasta el próximo domingo. 25 nadadores asturianos estarán presentes en las instalaciones de la Nova Escullera, con una destacada presencia del CN Santa Olaya, que aporta 13 deportistas. Completan la representación asturiana el Covadonga (7), el Cuencas Mineras (3) y el Ciudad de Oviedo (2).
La principal esperanza de medalla es Arbidel González. El corverano, olímpico en los Juegos de París en 2024, competirá en su prueba estrella: el 200 mariposa, y también lo hará en el 100 mariposa, con el firme objetivo de clasificarse al Campeonato de Europa de Lublin que se celebrará el próximo mes de diciembre. Este jueves por la mañana tendrá la serie matinal y espera alcanzar la final, que como viene siendo habitual se celebrará durante todo el campeonato en horario vespertino. El viernes, Arbidel hará lo propio con el 200 mariposa.
La mayoría de los asturianos presentes en Barcelona son muy jóvenes y aprovecharán la cita para ganar experiencia y batir sus propias registros en Asturias, aunque varios lucharán por el metal. Uno de ellos, el vigués Mario Méndez (del Santa Olaya), que tiene opciones reales de medalla en el 800 y el 1500 libre. También la nadadora María Zornoza, aún en categoría junior, podría subirse al podio si completa una gran actuación en el 50 braza.
Suscríbete para seguir leyendo
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Vuelven a buscar en el monte a Tomasín, 'el rambo de Tineo': lleva desaparecido quince días
- Atención asturianos: llega la borrasca 'Claudia', de 'gran impacto', que dejará lluvias y rachas de viento muy fuertes en la región
- Guía completa de la Navidad en Oviedo: Ara Malikian, el Ballet de Kiev, un festival de magia, la casa de Santa Claus, noria, pista de hielo...