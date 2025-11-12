El Avilés asienta su muralla: esta es la clave para la mejora defensiva del cuadro blanquiazul

Nadie pone en duda la gran eficacia goleadora que está mostrando el Avilés en este inicio de campaña, lo que le ha catapultado hasta la parte noble de la tabla, pero uno de los puntos donde más se pedía una mejora era en el aspecto defensivo. El propio Dani Vidal recordó, en varias ruedas de prensa, que su equipo necesitaba dar un salto atrás, para cuando fallase la puntería. La muestra aún es corta, pero parece que el técnico catalán ya lo ha conseguido. Con cuatro nombres que, por el momento, parecen inamovibles, el técnico blanquiazul ha empezado a construir una muralla que, poco a poco, está disipando todas las dudas.

Empecemos por el gran jerarca del Avilés. Aunque esta temporada no está teniendo el protagonismo de la pasada campaña, en Segunda Federación, Babin sigue siendo el gran baluarte de la zaga blanquiazul. Es el futbolista de campo que más minutos ha disputado esta temporada, ya que no ha salido del terreno de juego en ningún momento. Ya sea haciendo pareja con Adri Gómez, al que tuvo al lado al inicio del curso, o con Borja Granero, el martinico se está mostrando muy contundente a la hora de ganar balones aéreos, como se vio en la última victoria en casa ante el Arenteiro.

Babin / LNE

A su lado Campabadal se ha asentado ya como el lateral derecho titular de este Avilés. El catalán es la navaja suiza de Dani Vidal y una de las piezas que permite que todo el engranaje blanquiazul funcione. Durante esta temporada ha actuado como tercer central para ayudar en la defensa del área, ha aparecido en zona de interiores para sorprender en la salida de balón, ha actuado como una especie de carrilero para dar libertad por dentro a los extremos... Campabadal se amolda a todo y, además, le está sumando aportaciones en el tercio rival, dando ya tres asistencias. Atrás se está mostrando muy seguro a la hora de marcar a sus rivales, haciendo gala de su veteranía para saber cómo frenar a todo aquel que se le ponga por delante.

Campabadal / LNE

La gran sorpresa

Si algo ha sorprendido en la defensa del Avilés ha sido el nivel que está dando Osky. El caso del lateral ovetense es digno de estudio. El año pasado fue suplente en la plantilla que consiguió el ascenso y, tras lograr dicha gesta, se quedó libre al decidir, por parte del club, no dar continuidad a su contrato. Finalmente, en los días previos al cierre de mercado, el cuadro avilesino decidió darle una segunda oportunidad que el zaguero está exprimiendo al máximo. Titular en los últimos siete encuentros, el asturiano está mejorando en la faceta defensiva, una de sus asignaturas pendientes hasta ahora, a lo que está sumando su clarividencia con la pelota, algo en lo que siempre ha destacado.

Osky / CONRADO DEL CASTILLO

El último en llegar a esta defensa ha sido Borja Granero, la pieza necesaria para que todo funcione. Adri Gómez aportó nivel como central, pero se nota que el valenciano está hecho de otra pasta. Además de ser zurdo, algo que se nota a la hora de sacar el balón jugado, el defensa se maneja mejor en las acciones de área, algo que se ha antojado clave para recuperar esa seguridad defensiva que tanto anhelada el Avilés. Desde su primera titularidad, en el encuentro ante el Zamora, los blanquiazules suman dos porterías a cero.

Borja Granero / Luisma Murias

Los siguientes en sumarse

Parece que la muralla avilesina está ya más que afianzada, pero hay dos nombres que apuntan a poner en aprietos a Dani Vidal. El primero es Guzmán Ortega, el quinto de la zaga con más minutos que, sobre todo, destaca por su talento a nivel ofensivo. El otro nombre es el de Eze, que tras una época de sequía volvió a tener minutos ante el Arenteiro, donde junto a Babin se mostró muy seguro. Veremos si, en los próximos encuentros, consiguen derribar la puerta.