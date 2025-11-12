El Avilés destituye a Iván González, entrenador del Femenino

La última derrota del Avilés Femenino, la vivida el pasado fin de semana ante el filial del Eibar, ha sido la sentencia para Iván González. El cuadro blanquiazul ha decidido prescindir, "de mutuo acuerdo", de los servicios del técnico pixueto. El cuadro asturiano no ha conseguido, en los nueve encuentros que ha disputado, ninguna victoria, marchando penúltimas de su grupo de Segunda Federación con tan solo cuatro puntos.

Desde la dirección deportiva avielsina ya se trabaja en la búsqueda de un sustituto que se haga con el banquillo de cara al próximo encuentro, el que disputan ante el líder de la categoría, el Celta. González se hizo con las riendas del Avilés Femenino tras la decisión de Pedro Arboleya, el arquitecto del ascenso a Segunda Federación y con el que se consiguió la salvación la pasada campaña, de dedicarse en exclusiva a la dirección general del club blanquiazul.

El entrenador pixueto no ha cumplido con los objetivos puestos desde la entidad avilesina, que confiaba en tener una temporada tranquila, como pasó el curso pasado, y está viendo como el equipo se está instalando de manera preocupante en la zona baja de la tabla. Con esta decisión se busca dar un golpe en la mesa antes de enfrentarse a tres rivales, de manera consecutiva, en la lucha por la salvación: el Atlético de Madrid C, décimo, el Bizkerre, decimosegundo, y el Atlético Villalonga, colista.