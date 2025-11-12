Cuando la clave de ganar un Europeo de taekwondo "está en la cabeza": así se colgó el oro el asturiano Iván López

Allí, de pie en lo más alto del podio, con la corona de laurel sobre la cabeza, una preciosa tradición deportiva griega, todos los sacrificios le sabían bien a Iván López Matos. El gijonés acababa de ganar la medalla de oro en el Campeonato de Europa cadete de Atenas para poner la guinda a un 2025 excelente. Ya habría momento de pensar en el desafío del salto a la categoría junior. Tocaba disfrutar de todo. De la corona de laurel, de la medalla de oro, del diploma acreditativo firmado por el presidente de la Unión Europea de Taekwondo, Sakis Pragalos; de la euforia de las compañeras, que también consiguieron un segundo puesto por equipos...

Un oro antes del desafío

"Ha sido una experiencia bonita, fueron cinco combates bastante duros y la cosa se dio, pudimos sacar el oro", apunta a LA NUEVA ESPAÑA Iván en el Centro Tao, donde suele entrenar a las órdenes de su maestro Hyo Seuk Seo, a su regreso de la competición ateniense.

Las cinco peleas tuvieron su miga. Así las describe el deportista gijonés, que pertenece al Club Seo, de Avilés: "El primero, un búlgaro para quitar los nervios; luego, un suizo que era bastante movido, había que estar atento; después, uno de Gran Bretaña que supimos controlar bien; en la semifinal un moldavo (Serghei Borovic) que era bastante grande y en la final, un ucraniano frente al que tuvimos un primer asalto reñido, pero el segundo lo ganamos por PTG". Las siglas corresponden a la diferencia de puntos, y según el reglamento del taekwondo se otorga un asalto al combatiente que haya acumulado 12 puntos de diferencia, a criterio de los jueces. Eso fue lo que ocurrió en la final ante el ucraniano Prokhor Naboka.

El triunfo en el Europeo es el broche a un año que incluye el quinto puesto en el Mundial, los títulos del Campeonato de España y del Open Internacional de España y los terceros puestos en el Europeo de clubes y el European Gran Prix. Y encima, la gloria final llegó con el entrenador Hyo Seuk Seo a su lado, como miembro del cuerpo técnico de la selección española: "Para mí fue más especial porque pude seguir todos los combates con él, es distinto que gane un deportista tuyo y lo veas por la tele a que estés ahí con él haciendo los planes tácticos y apoyándole desde la silla".

Las cosas van sobre ruedas para el joven deportista gijonés, que se enamoró del taekwondo prácticamente desde que empezó a practicarlo a los 4 años y al que no le importa peregrinar por distintos concejos para realizar sus entrenamientos ni la inexistencia de ayudas y patrocinios, a excepción de una cantidad simbólica que recibe del Ayuntamiento de Avilés, sede de su club. "Al final, si esto es lo que te gusta...", reflexiona.

La clave, la cabeza

Para él, la clave del triunfo en el Europeo "fue la cabeza, estar súper centrado, súper focalizado, en mi cabeza no existía perder". Una concentración que le sirvió también para superar algún contratiempo físico durante el torneo. "En el primer combate pegué una patada en el codo", explica López, "y tuvieron que vendarme bien apretado para seguir". El vendaje resultó un éxito, pero la lesión le tendrá una pequeña temporada a menos revoluciones. En cualquier caso, si nada se tuerce llegará a su próximo objetivo, el Campeonato de España por clubes.

Unos próximos compromisos que preocupan menos que su salto a la categoría junior, donde le tocará lidiar con taekwondistas mayores que él. "A esa edad el desarrollo del cuerpo ya se nota, con lo que va a ser más complicado para él, aunque esté dividido por pesos. Espero que este último campeonato le haya servido para prepararse bien y tenga una buena adaptación", expresa Hyo Seuk Seo.

Al final, el oro continental compensa todos los sacrificios. Incluso las muchas horas de entrenamiento, los desplazamientos constantes y hasta ese intenso olor a kebab que inunda las fosas nasales a la salida del Centro Tao, un martirio cuando los deportistas están a dieta severa antes de una competición.