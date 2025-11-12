Los clubes deportivos asturianos piden más al Principado: están muy lejos económicamente de otras regiones

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, y la directora general de Deportes, Manuela Fernández Ena, se reunieron este martes con un grupo de dirigentes que representaban a los clubes deportivos de alto nivel de la región y que le pidieron más apoyo económico para poder desarrollar su labor.

Cinco representantes de los clubes

En representación de las entidades deportivas de Asturias estuvieron Fernando García, director general del Alimerka Oviedo Baloncesto; César González, del Club Bádminton Oviedo; Aladino Pandiella, del Club Cosa Nuesa de baloncesto en silla de ruedas de Avilés; Fernando Sierra, del Telecable Gijón de hockey sobre patines; y María José Ondina, presidenta del club de baloncesto Aceites Abril ADBA Sanfer.

Un mensaje principal

El principal mensaje que le quisieron hacer llegar los clubes de Asturias a sus dirigentes fue que siguen compitiendo en desventaja con respecto al resto de comunidades autónomas en cuanto a la financiación que reciben de sus gobiernos regionales. Una desventaja importante si se las compara a las comunidades que, como Asturias, son uniprovinciales y que se convierte en gigantesca cuando esa comparación es con las que tienen más de una provincia, donde entran en juego también las diputaciones.

Dinero y más cosas

Pero no solo se habló de dinero en esta reunión. También se propusieron otras medidas que pueden ayudar mucho a todos estos clubes que trabajan a diario por el deporte en la región. Entre las ideas que se plantearon estuvo la de facilitar más espacios deportivos para que estas entidades desarrollen su labor, que comprende desde los primeros equipos hasta las canteras, usando polideportivos de colegios e institutos que permanecen mucho tiempo vacíos y que aliviarían a las en muchos casos saturadas instalaciones municipales.

Una Fundación o Instituto del Deporte de Asturias

También se habló de la intención del Principado de poner en marcha una Fundación o Instituto del Deporte de Asturias desde el que se pueda trabajar tanto para ayudar a financiarse a los clubes como para solucionar los diferentes problemas por los que puedan atravesar estas entidades.

Desde el Principado se les transmitió que la voluntad política del actual Gobierno regional es incrementar esas ayudas al deporte, pero que hasta dónde se puede llegar depende también de la disponibilidad presupuestaria que tengan.