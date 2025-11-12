Dani Vidal no quiere pensar en el posible liderado del Avilés: "Si ganamos al Arenas conseguiremos la mitad de nuestro primer objetivo, la permanencia"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, no quiere pensar en nada más que sea la permanencia, el primer objetivo del cuadro blanquiazul esta temporada. El técnico catalán entiende la euforia de la afición con el estado de forma del equipo, que podría ponerse líder si el viernes gana al Arenas de Getxo, pero no quiere cargar "con esa mochila de responsabilidad" a sus jugadores. Eso sí, espera que el ambiente para medirse al conjunto vasco les ayude a hacerse con los tres puntos. Estas fueron sus palabras:

Parte de lesionados

«Solo tenemos lesionado a Yasser, que se sigue recuperando. Santamaría ya se está entrenando con total normalidad. La semana pasada podía haber entrado en caso de urgencia, pero podría haber sido arriesgado. Todos están disponibles menos Yasser».

Normalidad

«El partido ante el Arenas de Getxo lo afrontamos con confianza, pero sin pensar en la victoria ante el Cacereño. Sabemos que en un partido puede pasar de todo, por eso nos lo tomamos con normalidad. Tenemos muchas ganas de volver a nuestro campo y dar una buena versión. Yo a mis jugadores no les hablo de ganar o perder, les hablo de hacer las cosas bien. Si estamos centrales seguro que tenemos más opciones de llevarnos el partido».

Semana corta

«El martes empezamos los entrenamientos y los jugadores, después del viaje, tenían una fatiga importante. Esta semana (con tres días de entrenamiento) quita horas de trabajo en el campo, por lo que tienes que tirar de pizarra y vídeo».

La continuidad en defensa

«Más allá de la línea defensiva, que cuanto más tempo jueguen juntos más se van a conocer, creo que ante el Cacereño el Avilés el equipo dio un paso adelante como bloque. En ese partido decidimos que, en el primer tiempo, íbamos a regalarle algún metro más al rival, para seleccionar muy bien que presiones hacíamos. Cuando presionamos el trabajo de los extremos nos ayudaron mucho por dentro. Las líneas, además, estuvieron mucho más juntas, eso hace que la defensa esté mucho más protegida. Estoy contento con ello, aunque tampoco tenía excesiva preocupación por los goles encajados. Teníamos bien analizadas nuestras ocasiones en contra. Si nos hubiesen rematado seis veces al palo y Álvaro Fernández fuese el mejor en cada partido sí me preocuparía, pero no era el caso».

Líder si gana al Arenas

«No me quedo con eso, me quedo con que si ganamos conseguiríamos 23 puntos. Sería haber conseguido al 50% nuestro primer objetivo, que es la permanencia. Creo que es normal que la afición hable de ello, pero otra cosa es el vestuario. La gente tiene que estar contenta tiene que disfrutar y sacar pecho, porque cuando vengan mal dadas son los que se van jodidos del campo. Hablar de todo en el vestuario es cargarnos con una mochila de responsabilidad, que los jugadores salgan agarrotados».

El Arenas de Getxo

«Me han sorprendido. Son un equipo muy joven, están saliendo con onces que tienen de edad media unos 23 años, lo que te habla de la energía que tiene. Son jugadores con buen pie, que suele jugar en 4-3-3 y que tratan de atacar a través de la posesión de balón, creando superioridades. Su jugador más desequilibrante está siendo Baba, que suele jugar como extremo izquierdo, pero también ha jugado por dentro. No sé quién saldrá como delantero centro, porque Álvaro Vázquez salió lesionado ante Osasuna B y Jorge Luis, que salió por él, acabó expulsado. Es un equipo alegre con balón, que sale con muchos hombres en campo contrario pero que cuando pierde el balón sufre en transición».

El peor visitante de la categoría

«No me gustan esas estadísticas porque se acaban rompiendo. Esperemos que no la rompan aquí. Viendo sus partidos, tanto de local como de visitante, creo que en casa se han llevado más premio del que merecía, mientras que fuera podrían haber conseguido más puntos. Tienen muy cogidas las medidas de su campo, que tiene unas dimensiones más reducidas, y quizá les está costando adaptarse a campo más grande. No creo que el nivel del equipo sea tan dispar en casa o fuera».

La gestión de la presión

«Tratamos las semanas de igual manera cuando se gana que cuando se pierde, con un nivel de exigencia importante. Valoramos mucho el crecer como equipo. Somos un equipo recién ascendido, tenemos que ir al límite y seguir mejorando. Evidentemente, la entrada a la competición ha sido buena y la adaptación también, pero en el momento que tú te estanques vas hacia abajo y te pasan por encima. Este arranque nos da un punto de confianza, pero con los pies en el suelo».

El apoyo de la afición

«Espero que haya un buen ambiente. Al día siguiente los niños no tienen que ir al colegio, la temperatura creo que nos va a acompañar… La gente está ilusionada y te lo transmiten por la calle. Tenemos que poner todo de nuestra parte para que sea una buena tarde, para empujar y dejarlo todo en el campo. Estando todos juntos será más fácil, en los momentos complicados seguro que nos darán un plus para llevarnos la victoria».