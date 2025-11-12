La Federación y los clubes de Asturias de balonmano le sacan "tarjeta roja al bullying"
La Federación de Balonmano del Principado de Asturias ha puesto en marcha la campaña "saquemos tarjeta roja al bullying". Una iniciativa que tiene como objetivo "fomentar el respeto, la empatía y la sana convivencia dentro y fuera de la cancha en todo momento", según explica la propia Federación. Uno de los focos principales en los que ha querido poner el foco el balonmano asturianos es en la lucha contra el acoso y "construir todos juntos entornos y ambientes deportivos seguros en los que todos los miembros del colectivo (jugadores, árbitros, directivos), incluidas las familias, puedan disfrutar y crecer", añaden desde la Federación, que lo hace con la creación de logos como "no mires para otro lado, actúa", "no seas espectador del bullying, sé parte de la solución", "si una broma hace daño, no es una broma", "no permitas que el miedo silencie tu voz. ¡Habla contra el bullying!". La iniciativa está teniendo una acogida muy positiva y se han ido grabando vídeos que han enviado los diferentes clubes y centros escolares de la región para luchar contra este problema que se da en algunas aulas.
