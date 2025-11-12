Gran actuación de los asturianos en el Mundial de canicross

Tres deportistas asturianos participaron en el campeonato del Mundo de canicross, organizado por la IFC (International Canicross Federation), que se celebró el pasado fin de semana en Pardubice (República Checa), y en el que rindieron a muy buen nivel. El mejor clasificado de los tres deportistas de Principado fue Carlos Miguel Lobato, con su perro "Sauron" (Club Celtastur ), que acabaron sextos. Por otra parte, Sergio Escribano Guerra, con su perro "Nymeira" (Club Celtastur), acabaron decimoquintos en la categoría DS1 (scooter con un perro). Por último, Adrián González, con su perro "Atlas" (Club Atletismo Pravia Mushing), fueron séptimos en canicross de la categoría máster 40. El campeonato del Mundo de canicross congregó a más de mil deportistas de todo el mundo en la localidad checa.