Un millón de euros de presupuesto y 37 actividades para 10.000 escolares: así es el nuevo Programa de Escuelas Deportivas de Gijón

Los centros escolares ubicados en el municipio gijonés, los clubes locales y el Ayuntamiento tienen en marcha una nueva edición del programa de Escuelas Municipales, en el que están inscritos casi 4.500 jóvenes y que este año incorpora una de las modalidades más en auge, el pickleball. El programa fue presentado ayer en el Ayuntamiento por el concejal de Deportes, Jorge Pañeda. La iniciativa municipal para fomentar el deporte entre los más pequeños se completa con las campañas de iniciación deportiva y los planes escolares, alcanzando a 10.000 escolares y el millón de euros de presupuesto entre subvenciones y contratos.

Son 42 entidades deportivas las que llevan a cabo las escuelas, en las que hay inscritos un número superior de niñas (2.333, un 52,4 por ciento) que de niños (2.123, un 47,6 por ciento). De todas formas, la inscripción seguirá abierta durante el resto del curso siempre y cuando haya plazas disponibles.

Las actividades deportivas se imparten en horario extraescolar, normalmente en dos entrenamientos a la semana con una hora y media de duración cada uno y con un coste anual de 50 euros. Las familias que reúnan los requisitos establecidos pueden recibir una bonificación del 95 por ciento de la inscripción.

El pickleball, una mezcla de tenis, pádel y bádminton cada vez más en boga, se suma este curso a una oferta que se completa con activa peque, ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, bádminton, béisbol, bici escuela, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey sala; hockey patines, patinaje artístico, patinaje de velocidad, rugby, tai jitsu, tenis, psicomotricidad y voleibol. En los colegios de educación especial Sanatorio Marítimo y Castiello de Bernueces se llevan a cabo las actividades de baloncesto, atletismo y balonmano y se ha introducido la psicomotricidad.

Todas las actividades mencionadas anteriores se realizan dentro de los centros educativos, pero hay algunas que se llevan a cabo en otras instalaciones deportivas, en su mayoría municipales. Son las de golf, tenis de mesa y tiro con arco, en las que hay apuntados 137 escolares. Asimismo, se ofrece natación adaptada en la piscina de Moreda-Natahoyo, con inscripción a cargo de las familias.

Las campañas de iniciación darán comienzo en enero de 2026 y tienen como objetivo dar a conocer modalidades que no pueden impartirse en los centros. Realizadas a petición de colegios e institutos, normalmente se desarrollan en una única jornada y son actividades como aqua peque, bolos asturianos, disc golf, escalada, pickleball, kayak de mar, salvamento y socorrismo, vela, skate y surf.

Por su parte, se ofertan también los planes escolares de natación en piscinas de los diferentes barrios de Gijón y de golf en el Campo Municipal de La Llorea. Al igual que en el caso de las campañas de iniciación, las solicitudes tienen que partir de los centros escolares y las actividades se enmarcan dentro del horario lectivo.