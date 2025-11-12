El Santa Olaya se forma para afrontar trastornos neurodegenerativos
El Club Natación Santa Olaya de Gijón ha completado el curso "Estrategias didácticas para el trabajo con alumnos con trastornos del neurodesarrollo en actividades acuáticas y físico deportivas" para sus monitores de actividades acuáticas. El club pretende así dar a conocer qué son los trastornos del neurodesarrollo y cómo pueden influir en el comportamiento en el agua; identificar las características de alumnos con transtornos de hiperactividad, de espectro autista, de aprendizaje y de coordinación; adquirir estrategias para favorecer la inclusión en las clases de natación y promover una actitud inclusiva.
