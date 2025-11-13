La asturiana Daniela Álvarez, lista para afrontar el Mundial de vóley playa
La gijonesa, junto a Tania Moreno, son la única pareja presente en Australia y debutan este viernes en la cita mundialista
EFE
La pareja española formada por la asturiana Daniela Álvarez y la madrileña Tania Moreno debutan este viernes en la XV edición del Mundial de vóley playa que se disputa en Adelaida (Australia) después de que en los Juegos de París celebrados el pasado año consiguieran diploma olímpico al llegar a los cuartos de final.
Álvarez y Moreno, ambas de 23 años y situadas en el puesto 19 del ránking mundial, son las únicas representantes españolas en el campeonato tanto en categoría masculina como femenina.
Su estreno en el grupo G será ante las lituanas Monika Paulikiene y Aine Raupelyte (6:30 hora española), que ocupan el puesto 22 en la clasificación, por lo que, a priori, las españolas parten como favoritas.
El siguiente partido será el próximo sábado, día 15, ante las australianas Jasmine Fleming y Stefanie Fejes, las 47 del mundo, y completarán la fase de grupos al día siguiente ante las estadounidenses Molly Shaw y Kelly Cheng, el rival más duro al ser las séptimas en el ránking. En el anterior campeonato que se celebró en México hace dos años, la jugadora de Gijón y la madrileña cayeron en dieciseisavos de final.
En el Mundial, organizado por la Federación Internacional de Voleibol y que se prolongará hasta el próximo día 23, compiten 48 parejas femeninas y otras tantas masculinas, repartidas en doce grupos, de los que las dos primeras y las cuatro mejores que acaben terceras pasan a la siguiente fase de forma directa y las otro ocho terceras, disputarán una eliminatoria preliminar.
