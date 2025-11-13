El Avilés, con su mejor arranque del lustro: estos son los datos del espectacular inicio de temporada blanquiazul

Aunque Dani Vidal, técnico del Avilés, siempre se mantiene cauto a la hora de hablar del inicio de temporada del cuadro blanquiazul, lo cierto es que los datos invitan al optimismo. No hay que olvidar que lo importante no es como se inicia la temporada, si no como se acaba, pero es que el catalán está protagonizando, en una categoría superior, el mejor inicio de curso de los avilesinos en los últimos cinco años, empatado con el del Avilés de Chiqui de Paz de la temporada 2021-22. Lo ha hecho con el plus de sumar seis goles más a estas alturas y en una categoría más alta.

El actual Avilés marcha, en el tercer escalón del fútbol español, tercero con veinte puntos, a dos del liderato que ostenta el Tenerife. Tal es el buen estado de forma del cuadro blanquiazul que, de ganar en el encuentro que disputan mañana ante el Arenas de Getxo se colocará, hasta la noche del sábado, como líder del grupo 1 de Primera Federación. El técnico catalán ha igualado el mejor inicio de liga de los últimos cinco años, clavando los puntos del estreno del club asturiano en Segunda Federación, veinte en los primeros seis encuentros.

Vidal suma seis victorias, dos empates y tres derrotas en este arranque de competición, luciendo, eso sí, la mayor pegada de los últimos años en el Suárez Puerta. Veinte tantos suman los atacantes del Avilés hasta la fecha, con además diez goleadores diferentes en plantilla. El último en sumarse a la lista ha sido Raúl Rubio. En contra están los datos de goles encajados, que también es el más alto del último lustro.

El inicio de Chiqui de Paz

Chiqui de Paz fue el último que, con las riendas del banquillo del Avilés, logró un inicio tan bueno como el actual. Fue hace cinco años, en el estreno del cuadro blanquiazul en Segunda Federación, aunque su arranque no tuvo excesiva continuidad. Una racha de tres derrotas consecutivas a partir de la jornada 12, ante Pontevedra, Móstoles y Compostela, acabó costándole el cargo, asumiendo su puesto Astu. Sus veinte puntos en los once primeros encuentros se forjaron a través de cinco victorias, cinco empates y una sola derrota. En aquella ocasión la pegada no era tan efectiva como hasta ahora, con catorce tantos a favor, aunque la defensa sí que era notablemente mejor, con cinco goles en contra. Ese equipo, que acabó la temporada con Emilio Cañedo tras haber estado coqueteando con los puestos de descenso, finalizó el curso noveno con 47 puntos, a cinco del play-off.

Los dos años que el Avilés consiguió acabar en play-off, la temporada 22-23 y la pasada, arrancó de la misma manera, con 18 puntos en sus primeros once encuentros. De la mano de Javi Rozada los blanquiazules arrancar un año marcado por el alto número de lesiones con cinco victorias, tres empates y tres derrotas, dos de ellas por amplias goleadas. En total ese equipo, que acabó la temporada logrando el ascenso a Primera Federación, anotó trece tantos y encajó doce.

El casi ascenso de Cañedo

Los mismos números firmó Emilio Cañedo en su mejor año en el banquillo del Suárez Puerta. El moscón llegó a colocarse cuarto en sus primeros once encuentros del curso 22-23, con los mismos datos de victorias y derrotas que hizo Rozada el pasado año. En cambio, el técnico del casi ascenso ante el Granada B consiguió ver puerta en más ocasiones, quince, y tuvo menos goles en contra, nueve. Tras quedar segundo en liga, detrás de un intratable Arenteiro, su equipo se quedó con la miel en los labios tras enfrentarse, en la final del play-off, a Samu Aghehowa, actual delantero de la selección española y del Porto.

El peor inicio de estos últimos años tuvo lugar la campaña en la que el Avilés rozó la tragedia. Otra vez Cañedo fue el protagonista. Tras su buena campaña, en la que rozó el ascenso, el técnico no pudo dar continuidad a esas buenas sensaciones, cosechando tan sola una victoria en sus primeros once partidos. Su equipo generaba mucho, pero no terminaba afinar su puntería. Cosechó once puntos, lo que le colocó decimosegundo en la tabla a estas alturas de campaña. A lo largo del año pasó por el banquillo del Suárez Puerta Manolo Sánchez Murias, que no consiguió revertir la dinámica, lo que hizo que los blanquiazules cayesen a la eliminatoria de play-out. Ahí, ante el Manchego, emergió la figura de Rozada, que sacó a los avilesinos del pozo.

El reto de Dani Vidal

Ahora Dani Vidal está ante el reto de darle continuidad a esta buena racha. Son varios los precedentes de equipos que, firmando un inicio tan bueno como el de su Avilés, acabaron sintiendo las zarpas de la zona de descenso. Por ahora está firmando el mejor inicio blanquiazul de los últimos cinco años y, como él mismo dice, está centrado en conseguir que el equipo siga mejorando. Por ahora las cifras le avalan.