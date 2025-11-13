Un cotonú que llegó a presentarse al draft de la NBA, último fichaje del Círculo
El pivot, con amplia experiencia en España, viene a completar la plantilla tras la marcha de Sherif Idris hace unos días
El Círculo Gijón Baloncesto ya ha encontrado recambio a Sherif Idris y está cerca de anunciar el jugador que completa la plantilla con la que luchará por asentarse en Segunda FEB, la categoría que conquistó la temporada pasada. Idris, uno de los componentes del equipo que dio el salto, renovó en principio por el club gijonés, pero pactó su desvinculación hace unos días, tras disfrutar de muy poca participación en las cinco jornadas en las que estuvo inscrito en el acta. El refuerzo del Círculo será, por tanto, un jugador interior que ayude a compensar el déficit de rebote que presenta el equipo en muchos momentos y que aporte versatilidad al ataque.
Un descubrimiento tardío
Tras estudiar varias posibilidades, el cuerpo técnico del Círculo, encabezado por Nacho Galán, se ha decantado por Imru Duke, un jugador de 2,11 de estatura, nacido hace 26 años en Trinidad y Tobago (con lo que es cotonú y no ocupará plaza de extracomunitario) y con varios años de experiencia en España. El de Duke es un caso curioso. Fue descubierto para el baloncesto muy tarde, cuando tenía 18 años, e incorporado al Zentro Madrid para pulirse. Precisamente el mismo club en el que se desarrolló el naviego Andy Huelves, ahora en el Tizona Burgos de Primera FEB. Su rápida evolución inicial hizo pensar en cotas muy altas, y llegó a inscribirse en el draft de la NBA en 2020, sin ser elegido. Eso fue antes de pasar por varios clubes que le ficharon como una promesa en ciernes y, tras encadenar varias cesiones, explotó en el Alcalá de LEB Plata con unos números de 13,5 puntos, 5,5 rebotes y más de 15 créditos de valoración.
Rival del Oviedo
La temporada pasada la inició en el Morón, en Primera FEB, con el que llegó a enfrentarse al Alimerka Oviedo en pista andaluza, y en el mes de noviembre bajó un escalón para incorporarse al Gandía de Segunda FEB, en el que su rendimiento mejoró notablemente. Se trata de un jugador de buenas condiciones físicas, que se mueve bien por la zona, es capaz de postear e ir de afuera hacia adentro. La intención del Círculo es que pueda realizar los entrenamientos de la próxima semana y que debute en el partido programado el día 23 contra el Coto Córdoba.
