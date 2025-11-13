El deporte en auge en Estados Unidos que pide paso en Asturias: "Va a ocurrir lo mismo que con el pádel"

En Estados Unidos más de 40 millones de personas lo practican. En España, cerca de 20.000. El "pickleball", un deporte en auge que combina elementos del tenis, del pádel y del bádminton, golpea con fuerza en Asturias. Hasta el punto de que la Federación Asturiana de Tenis creó hace meses un área para su desarrollo. "Tiene muchísimo potencial porque es más sencillo", afirma José María Álvarez, responsable de "pickleball" en la terrorial, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. "Exige menos físicamente y mantiene el componente social de otros deportes. Va a pasar como con el pádel: cada vez más gente se va a aficionar", subraya.

¿Cómo se juega?

Este deporte tuvo su "boom" tras la pandemia en Norteamérica y no para de crecer año tras año. En Asturias llegó más tarde, alrededor de 2024, y cada vez son más los que se animan a probarlo. ¿Cómo se juega? Su pista es de dimensiones más reducidas al tenis (de 6 x 13 metros, igual que la del bádminton) y con una red ligeramente más baja. La pala utilizada es mucho más ligera (que la del pádel), de unos 120 gramos, y la pelota es de plástico, con agujeros, para que no se mueva demasiado rápido. "La principal diferencia es que en el ‘pickleball’ se aprende a jugar muy rápidamente", destaca Marco Locatelli, uno de los escasos instructores de esta modalidad en Asturias.

Las palas y pelotas que se utilizan en el "pickleball" / Lucía Rodríguez

Un deporte "barato, menos exigente y con rentabilidad económica"

Pero hay más motivos que explican el auge de este deporte, también con cabida dentro de la Federación Española de Tenis. "Es más barato de practicar y menos exigente, por lo que creo que mucha gente mayor, otros que no practican deporte o aquellos que sufren lesiones de codo o de otro tipo también acaban jugándolo", explica José María, que además destaca también su adaptabilidad en cuanto a infraestructura. "Si lo explotas bien tiene unas ventajas económicas mucho mayores, porque en una pista de tenis puedes incluir hasta cuatro de ‘pickleball’".

El principal desafío al que se enfrenta el ‘pickleball’ en nuestra región es la escasez de espacios donde practicarlo. "Es un deporte muy incipiente y mucha gente aún no lo conoce. Lo que más dificulta su expansión y poder ofertarlo es la falta de instalaciones", comenta José María. Actualmente, solo hay una pista cubierta en todo Asturias, en el World Pádel Center de Avilés, aunque desde la Federación se trabaja para ampliar la oferta. En los últimos tiempos han mantenido reuniones con distintos ayuntamientos y, por ejemplo, en Mieres se han reconvertido dos pistas de tenis descubiertas para jugar a ‘pickleball’. La intención también es que pronto pueda haber pistas en Gijón, en algunos de los polideportivos que están reformando, e incluso en La Morgal.

"Si tuviéramos una varita y pusiéramos diez pistas engancharíamos a mucha gente mayor y, poco a poco, a la joven", subraya el directivo, que trata de promocionar este deporte a través de pistas portátiles en colegios. Más difícil es hacerlo en otras instalaciones, por la falta de espacio y de apoyo de los clubes. "Noto cierta reticencia por parte de algunos clubes de tenis porque ven al ‘pickleball’ como un deporte menor, al igual que en su momento se criticaba al pádel".

Como novedad, este pasado verano ya se inauguró el primer Circuito Nacional en España y los torneos se han ido desarrollando en otras comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía o Galicia. La intención en Asturias es que pronto también pueda haber torneos. "La estimación de crecimiento es que va a ser exponencial", asegura Marco Locatelli, que considera que el ‘pickleball’ no va a "robar" jugadores a otras disciplinas. "No va a ser uno u otro, van a ser juntos y también para otro tipo de perfiles. Son todos compatibles", concluye.