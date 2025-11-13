Todos los detalles de la "San Silvestre" de Oviedo: inscripción, recorrido y colaboración con una causa solidaria

Es una carrera, es competitiva, pero es mucho más que eso. La "San Silvestre" de Oviedo, la prueba con la que más de 6.500 carbayones despidieron el 2024 a la carrera, fue presentada este martes en el salón de plenos, día en el que además se abrieron las inscripciones, con la presencia de Ladis García, presidenta del Teléfono de la Esperanza en Asturias, organización a la que se destinará la recaudación.

Recibiendo la capitalidad europea del deporte

"Es una manera de despedir el año en comunidad, en familia, haciendo deporte", explicó la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, que apuntó lo especial de esta edición porque con ella se abre "el año en que Oviedo va a ser ciudad europea del deporte". Méndez destacó a su vez el carácter "solidario" de la "San Silvestre". La inscripción tiene un precio de 3,20 euros.

EN IMÁGENES: Alejandro Onís y Mariam Benkert saltan del segundo al primer puesto en la San Silvestre de Oviedo / Irma Collín

Las carreras empiezan a las 17:00 horas

Óscar Espiñeiro, de Nokao, empresa que colabora en la organización, contó los detalles de la edición de este año: las carreras de entre sub-8 y sub-14 comenzarán a las 17 horas, serán de entre 500 y 1.200 metros; la llegada se mantendrá delante del Teatro Campoamor y se repetirá la entrada por la calle Fruela, que se hizo de manera provisional el año pasado y se ha decidido mantener; a las 18:00 horas será la carrera inclusiva, de 600 metros; y a las 18:30 horas, con salida en la calle Uría, la prueba grande, de algo más de 5 kilómetros y que este año se podrá seguir por streaming y en una pantalla de 24 metros cuadrados en la zona de llegada. Habrá premios en metálico para los cinco primeros tanto en categoría masculina como en la femenina y la recogida de los dorsales será en el Palacio de Congresos, entre el 27 y el 30 de diciembre.

Un teléfono para la esperanza

Por último, Ladis García quiso agradecer la colaboración de la "San Silvestre" de Oviedo con la organización que preside: "Cumplimos 50 años, es un servicio de atención telefónica activo las 24 horas y los 365 días del año que se hace prácticamente con voluntarios, en el que se atienden tendencias suicidas, pero no es solo eso, también hacemos talleres de prevención, una labor menos conocida pero muy importante".