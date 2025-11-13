El final más insólito para el asturiano Arbidel González, que se proclama campeón de España en el 100 mariposa
El nadador corverano comparte el primer puesto con Alejandro Villarejo después de clavar el mismo tiempo de 51:52, pero se queda sin alcanzar la mínima para el Europeo
Final pocas veces visto en el que se ha vivido en esta primera jornada del Campeonato de España absoluto de Invierno Astralpool de piscina corta que se celebra en Barcelona. El asturiano Arbidel González se ha proclamado campeón de España en el 100 mariposa con un tiempo de 51:52, pero lo hace compartiendo la medalla de oro con Alejandro Villarejo, que ha clavado su mismo tiempo en la final celebrada esta tarde. Una igualdad que ni la tecnología ha sido capaz de resolver.
Ese primer puesto, sin embargo, no es del todo positivo para el nadador corverano, que no ha conseguido la mínima para estar en el Campeonato de Europa que se disputará en Lublin (Polonia) en el mes de diciembre. Para lograr el pase, Arbidel tenía que rebajar la marca de 50.57, pero no lo ha logrado ni en la ronda preliminar ni en la gran final. Este viernes, Arbidel competirá en su prueba estrella: el 200 mariposa, en el que sí espera conseguir el pase al Europeo.
