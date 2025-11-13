El segundo torneo Ovimaster Seronda de natación, un baño de solidaridad el domingo en Oviedo a favor de "El Ángel de Javi"

La segunda edición del Torneo Ovimaster Seronda, que se celebrará el domingo en la piscina del Parque del Oeste de Oviedo, congregará a 211 deportistas de categoría máster en una competición que tendrá carácter solidario. Todo lo recaudado irá en favor de la iniciativa "El Ángel de Javi", que trata de conseguir fondos para costear una terapia génica para curar el síndrome NEDAMSS, una enfermedad rara que le dificulta el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar. "Se espera que Javi nos acompañe el domingo en la entrega de premios", dijo durante la presentación Esther Bermúdez, nadadora y miembro del club Ovimaster.

"Orgullosos" del carácter solidario de la prueba

La concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, aplaudió la organización de este torneo y aseguró que Oviedo es una ciudad "amiga del agua": "Es buena dar continuidad a una iniciativa que se consolida, con la demostrada capacidad organizativa del Ovimaster", añadió. También aplaudió Conchita Méndez que se rrecaudenfondos para "El Ángel de Javi", lo que hace que les hace sentirse "especialmente orgullosos".

Doce clubes asturianos y de otras comunidades

En el torneo participarán doce clubes asturianos, así como clubes de otras comunidades autónomas, en una competición que se incluye en el circuito asturiano de natación máster.