El Alimerka Oviedo Baloncesto, en su mejor momento de la temporada, afronta su clásica visita a Palencia

El Alimerka Oviedo Baloncesto viaja hoy (21:00 horas, Vinx TV) a Palencia, la ciudad que más veces ha visitado en su historia, para afrontar un duelo que es todo un clásico de Primera FEB (antigua LEB Oro). El equipo asturiano, que cumple su decimotercera temporada consecutiva en esta categoría, el que más de la liga, solo ha dejado de jugar una campaña contra el Super Agropal Palencia, la 2023-24, en la que el conjunto castellano disputó la Liga ACB. También se han cruzado cuatro veces en los play-off de ascenso y en todas ellas la eliminatoria ha caído del lado palentino.

Gratos reencuentros

En Palencia, el OCB se va a encontrar con Natxo Lezkano, que dirigió al Oviedo Baloncesto entre 2019-2022, y que esta temporada está al frente del que es uno de los principales candidatos al ascenso a la ACB. La entidad asturiana se reencontrará también con varios exjugadores: Álvaro Muñoz, Chema González, Mathieu Kamba y Manu Rodríguez. Cuatro jugadores importantes que se suman a una plantilla que cuenta con uno de los bases más decisivos de la categoría, Alec Wintering, y con otro exterior capaz de dinamitar un partido en un momento de inspiración, como es Adam Kunkel.

Un precedente a favor de Palencia

El Alimerka Oviedo, que ya se enfrentó y perdió en pretemporada con Palencia (91-97), llega en un muy buen momento de juego a este complicado partido. La pasada jornada logró ganar con solvencia (71-92) en la pista del Flexicar Fuenlabrada, tiene a todos los jugadores disponibles (salvo Pablo Longarela, que todavía no ha podido debutar) y algunos de ellos, como Raúl Lobaco, Dan Duscak, Robert Cosialls o Greg Parham, están en un gran estado de forma y de confianza.

"Un partido duro"

"Va a ser un partido duro, complicado, ante uno de los mejores equipos de la Liga en un campo que aprieta, donde hay mucho ambiente, donde la gente está encima, un partido bonito para el espectador con dos equipos que juegan con ritmo y a un baloncesto valiente", explicaba Javi Rodríguez, técnico del equipo de Oviedo. Para intentar sorprender al conjunto castellano, el entrenador gallego es consciente de que tendrán que "igualar su nivel de intensidad y energía".

La visión de Lezkano

Natxo Lezkano, técnico del Palencia, por su parte, anunció que no podrá contar por lesión con el pívot Ugochukwu y advirtió sobre el peligro del equipo de Oviedo: "Tienen las cosas muy claras, saben muy bien a lo que juegan, tienen un ritmo de juego altísimo, con jugadores muy verticales que saben atacar muy bien el uno contra uno". En cuanto a los jugadores destacó que "Hermanson y Lobaco son dos tiradores de élite que tienen mucha confianza".