El Alimerka Oviedo Baloncesto se queda corto ante un gran Palencia: Jakovics y Kamba tumban a los asturianos (88-80)

El Alimerka Oviedo cometió los suficientes errores como para que el Super Agropal Palencia se llevara la victoria (88-80) no con comodidad pero sí controlando el partido durante casi los 40 minutos de juego. No es que fuera un mal partido del conjunto azul, pero no lo suficientemente brillante como para derribar a un equipo que, en cuanto al nivel de sus exteriores, puede mirarse a la cara con cualquier equipo de esta Primera FEB.

Wintering, demasiado cómodo

Hubo momentos en los que Alec Wintering estuvo cómodo sobre la cancha y eso se paga muy caro. También Jakovics dio un recital y Kamba fue una pesadilla para los jugadores de Javi Rodríguez tanto en ataque como en su especialidad, la defensa, apareciendo en los momentos importantes del encuentro. Le faltó al equipo asturiano la inspiración de un Calvin Hermanson, que lleva unos cuantos partidos algo apagado, y, en general, mucho más acierto en el lanzamiento triple (acabaron con 7 de 28, un 25% por el 9 de 20 de su rival, cercano al 50%). Otros que hicieron daño fueron Kunkel, con su acierto, y Armus, en el juego interior.

Un Oviedo incómodo para cualquier rival

Lo que sí que demostró Oviedo en Palencia es que es un equipo incómodo siempre, que nunca se deja ir, que en todas las ocasiones tiene algo más que decir y que está atento a cualquier signo de flaqueza de su rival. En un buen partido del equipo de Natxo Lezkano, que defendió muy bien a Oviedo y que supo encontrar sus debilidades, ganaron por ocho puntos y con acciones que, de haber caído del lado azul, podían haber dado aún más emoción al choque. Una de esas fue la que mandó a Lobaco al banco en una acción que fue más que probablemente falta en ataque de Palencia y que acabó en un triple del conjunto local.

A. Lorca

Un intercambio de canastas suicida

También es cierto que hay cosas que en partidos así el Oviedo Baloncesto no se puede permitir. El intercambio de canastas con el que comenzó el choque era prácticamente un suicidio para el Alimerka Oviedo, que se medía nada menos que a uno de los principales candidatos al ascenso a la ACB, con jugadores muy capacitados para ganar en ese duelo al equipo asturiano.

El acierto de Greg Parham permitió a Oviedo sostener el duelo en ese intercambio hasta pasado el ecuador del primer cuarto, pero en cuanto apareció Borg con un triple y Kamba conectó otros dos seguidos tirando completamente liberado, el equipo de Palencia se adueñó del partido y entre el final del primer parcial y el inicio del segundo endosó al OCB un 11-0 que les colocó 14 arriba (34-20) cuando aún quedaban 8:22 minutos para el descanso. Esa mochila ante un rival así y a domicilio es demasiado pesada.

Un paso adelante en defensa

El equipo de Oviedo entendió después de eso que tenía que empezar a hacer otras cosas, sobre todo en defensa, si quería al menos luchar por el partido ante un rival de tanto nivel. Así, comenzó a ser más agresivo, a dificultar la circulación del balón de su rival y a evitar que los anotadores recibiesen con comodidad y en posiciones de peligro. Otro factor determinante fue el rebote ofensivo, que permitió a un fallón Oviedo (acabó la primera mitad con 3 triples en 18 intentos) seguir en la lucha por la victoria.

Brillante Fede Copes

Uno que tuvo uno de sus mejores días con Oviedo fue Fede Copes, protagonista en el primer amago de remontada del equipo asturiano, que le permitió colocarse cinco abajo (40-35) a 1:55 del descanso. El argentino, muy hábil entrando a canasta, tiene que ganar seguridad en su lanzamiento, en el triple, en el tiro libre y en el de media distancia, porque si lo hace puede ser alguien importante en esta liga. No estuvo fino el equipo de Javi Rodríguez en ese par de minutos finales hasta el descanso y al final la renta del conjunto palentino se elevó a los ocho puntos (44-36).

Kamba sostiene al Palencia

En el tercer cuarto, Kamba se echó a su equipo a la espalda y lo sostuvo cuando se veía a un OCB más suelto, con Townes inspirado (anotó 23 puntos) y con Dan Duscak dando más sentido al ataque azul. Pero en esos intercambios no fueron nunca capaces de bajar de siete la desventaja y en un par de acciones Wintering volvió a poner tierra de por medio (63-50, a 1:36 de acabar el tercer cuarto). Al último llegaron los de Oviedo con vida gracias a un triple de Townes y a una canasta de Shelist (63-55).

Así hasta el final

Y en ese último cuarto el desarrollo fue parecido. A Oviedo le faltó siempre un poco más en defensa para apretar más el marcador y que Palencia sintiera más la presión. Fueron de nuevo los siete puntos a los que se puso el OCB tras un triple de Dan Duscak (73-66) a 5:46 del final. Pero de nuevo el equipo asturiano no pudo derribar ese muro. Y encima la respuesta fue otro triple, en este caso de Borg.

El Alimerka Oviedo cae en Palencia, una pista muy complicada, antes de regresar a Oviedo, al Palacio, donde se las verá con el Hestia Menorca el sábado (19:00 horas), un equipo que se ha reforzado mucho y que le pondrá las cosas muy difíciles. Es importante que ese día ninguno de los fichajes de relumbrón del conjunto insular se sienta cómodo para anotar con soltura porque este OCB necesita defender con agresividad desde el primer minuto hasta el último.