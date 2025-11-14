Arbidel González cumple su gran objetivo en el Campeonato de España (y no es el único éxito asturiano)

Segunda jornada prolífica para la representación asturiana en el Campeonato de España Absoluto de Invierno Astralpool de piscina corta que se celebra en las piscinas de la Nova Escullera, en Barcelona. El nadador corverano Arbidel González consiguió la medalla de oro en el 200 mariposa con un tiempo de 1:52.95, que le sirve además para cumplir su gran objetivo durante estos días: conseguir la mínima -fijada en 1:53.61- para clasificarse al Campeonato de Europa de Lublin (Polonia) que se disputará en diciembre.

Otro que está cuajando una gran actuación en el Nacional es el nadador vigués del CN Santa Olaya, Mario Méndez. Tras conseguir el oro ayer en el 800 libre -y el pase a Lublin-, esta tarde se hizo con la medalla de plata en el 400 libre, con un tiempo de 3:46.48, lejos de la mínima europea. Este sábado, el gallego competirá en otra de sus pruebas favoritas, el 1.500 libre.

María Zornoza, de récord en Asturias

La nadadora María Zornoza, del CN Santa Olaya, registró la mejor de Asturias de 17 años en el 100 braza. Con un tiempo de 1.08.45, ha mejorado el anterior, que estaba fijado en 1.09.87.