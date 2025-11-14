EN DIRECTO: Sigue el partido en el que el Avilés lucha por hacerse con el liderato de Primera Federación ante el Arenas de Getxo (0-0)

Ilusión por las nubes. El Avilés se juega, a partir de las 21.15 horas, conseguir el liderato momentáneo de la Primera Federación, hito que no ha conseguido desde el 2013, cuando se pusieron primeros en la antigua Segunda B tras triunfar en un derbi comarcal ante el Marino de Luanco. En frente está el Arenas de Getxo, peor visitante del grupo que llega al Suárez Puerta sin sus dos principales delanteros, pero que tiene en su extremo izquierdo, Baba, su principal baza en ataque. Partidazo el que se vivirá en tierras avilesinas.

Alineación Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Borja Granero, Osky; Gete, Adri Gómez; Isi Ros, Kevin Bautista, Cayarga; Raúl Rubio.

Alineación Arenas de Getxo: Anartz; Sillero, Sustatxa, Paul Álvarez, Zabaleta, Pablo García; Collado, Verde, Hidalgo, Baba; Mattheus.