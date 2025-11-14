"Me encanta calentar el ambiente, animar a todo el mundo, disfruto mucho con ello"

Después de salir a equipo por temporada en sus primeros años de profesional, Samu Barros (Ferrol, 11 de agosto de 1998) parece haber encontrado la estabilidad en Gijón, donde mañana puede cumplir 100 con el Círculo en el choque ante el Clavijo (20 horas, Palacio de La Guía). "Es una cifra chula que me hace ilusión, algo bueno habrá aquí para renovar cinco años", dice sonriente el base gallego a LA NUEVA ESPAÑA tras una sesión de fisio para llegar en condiciones a la siguiente jornada.

Cien partidos en un mismo club en baloncesto no es una cosa menor. ¿Qué le ha llevado a asentarse en Gijón tras picotear en muchos sitios durante años?

Lo principal, un proyecto que era ambicioso ya cuando fiché en Plata. Además, mi pareja es de Asturias, la cercanía con mi casa... Todo me daba motivos para fichar año tras año.

¿Cree que se encuentra en el mejor momento de su carrera?

Pienso que sí. Físicamente pegué un salto hace cuatro o cinco años, cuando mi cuerpo se adaptó más. Me encuentro muy bien tanto física como mentalmente.

¿Su momento más feliz fue el ascenso de la temporada pasada?

Sin duda. Cuando vine estábamos pendientes de entrar en el playoff y el descenso fue un mazazo. Uno de los objetivos que comenté con Nacho (Galán, entrenador y alma del proyecto) era el de ayudar al equipo a volver a la categoría. El ascenso en casa, con toda la afición, fue algo muy chulo.

El inicio de campaña está siendo duro, un triunfo y cinco derrotas.

Siempre es difícil para un recién ascendido. Es además el mercado en el que más se movió el equipo, y afianzar el proyecto es complicado. Tampoco nos ha beneficiado el calendario, con partidos ante equipos potentes fuera de casa, aunque no es excusa, las derrotas cuentan igual que si fueran en febrero. Este fin de semana tenemos un partido importante, creemos que tenemos posibilidades, aunque va a ser duro.

Los aficionados parecen estar esperando a que salga a pista Samu Barros a aumentar la intensidad. ¿Qué le pide Nacho Galán?

Tanto en defensa como en ataque dirigir bien, animar a mis compañeros, que sea un poco el pegamento, lo que haga que el engranaje del reloj funcione. A mí me gusta calentar el ambiente, animar a todo el mundo. Disfruto mucho con ello, metemos gente y cuando nos motivamos va todo más rodado.

El año pasado era titular indiscutible y este año el club ha fichado a un base importante de la categoría, Guillem Arcos. ¿Cómo lo lleva y qué tal se compenetra con él?

Últimamente estamos compartiendo minutos juntos, nos adaptamos bien a jugar de uno y dos y creo que cuando estamos juntos le damos un poco más de pausa al equipo.

¿Y qué le ha faltado al equipo para tener algún triunfo más a estas alturas?

Creo que dos cosas. Rebote, estamos dejando muchas segundas oportunidades y eso es un error de todo el equipo, de pequeños y de grandes. Y, parece una tontería, pero los tiros libres. Hace un par de semanas perdidos de cuatro y fallamos doce tiros libres, hay días que estamos en el cincuenta por ciento. Hay que mantener un porcentaje del 70-80 por ciento porque si no, en partidos de máxima igualdad nos puede perjudicar mucho. Pero la línea es buena, hay que seguir por ella.

Es el capitán, ¿cómo ve al grupo?

El grupo está muy bien, me gusta que el equipo esté compuesto por bastantes nacionales porque en este tipo de clubes mejor van a ir las cosas cuanto más unido estés. Y algunos "rookies" (debutantes) se han adaptado bien, vienen de la costa Este de Estados Unidos, que siempre parece que se adapta mejor a lo europeo. Hay una competencia chula entrenando, nos respetamos mucho y fuera de la pista estamos muy bien.

¿Qué cree que es lo que mejor se le da y qué cosa mejoraría de inmediato?

Lo mejor, dar un plus al equipo en defensa, saber las desventajas del rival contra nosotros y darle mucho ritmo al equipo, agotar al contrario. Y me gustaría estar en un 50 por ciento en triples, sería solamente un diez por ciento más de lo que tengo, pero al final son muchos puntos.

