Éxito asturiano en la Copa de Europa de patinaje artístico: el joven Daniel Bermúdez sube al podio

El patinador asturiano Daniel Bermúdez Mon continúa ampliando su palmarés con un nuevo éxito internacional: la medalla de bronce lograda en la Copa de Europa, una de las competiciones más relevantes del calendario continental, que se está celebrando desde el 7 de noviembre -y hasta el 16 de este mismo mes- en Matosinhos (Portugal).

El deportista del Ovetus Patinaje Club formó parte de la selección española, que acudió al campeonato con algunos de los mejores patinadores del panorama europeo. Bermúdez, acompañado por el técnico internacional Richard Carbajales, fue el único representante asturiano en la modalidad de libre, donde se alzó con el tercer puesto en la categoría cadete.

Daniel Bermúdez durante una de las pruebas realizadas en la Copa de Europa celebrada en Matosinhos (Portugal). / FDDPA

La competición reunió a más de 500 deportistas, entre ellos 110 españoles, de los cuales 17 han logrado medalla hasta el momento. Para Daniel, en su primer año como cadete, el resultado supone un logro especial dada la alta exigencia de la prueba.

Un bronce que se suma a un importante palmarés

Bermúdez consiguió el tercer puesto provisional en el programa corto y fue capaz de confirmarlo posteriormente en el libre, la modalidad “reina” del patinaje artístico individual. El joven patinador es el actual campeón de Asturias de patinaje artístico. Este podio se suma a sus dos subcampeonatos europeos en categorías alevín e infantil y al subcampeonato mundial infantil, y supone un impulso importante para afrontar la preparación de la temporada 2026.