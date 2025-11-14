Éxito asturiano en la Copa de Europa de patinaje artístico: el joven Daniel Bermúdez sube al podio
El patinador, campeón de Asturias y de categoría cadete, consiguió la medalla de bronce en el Europeo celebrado en Matosinhos (Portugal)
El patinador asturiano Daniel Bermúdez Mon continúa ampliando su palmarés con un nuevo éxito internacional: la medalla de bronce lograda en la Copa de Europa, una de las competiciones más relevantes del calendario continental, que se está celebrando desde el 7 de noviembre -y hasta el 16 de este mismo mes- en Matosinhos (Portugal).
El deportista del Ovetus Patinaje Club formó parte de la selección española, que acudió al campeonato con algunos de los mejores patinadores del panorama europeo. Bermúdez, acompañado por el técnico internacional Richard Carbajales, fue el único representante asturiano en la modalidad de libre, donde se alzó con el tercer puesto en la categoría cadete.
La competición reunió a más de 500 deportistas, entre ellos 110 españoles, de los cuales 17 han logrado medalla hasta el momento. Para Daniel, en su primer año como cadete, el resultado supone un logro especial dada la alta exigencia de la prueba.
Un bronce que se suma a un importante palmarés
Bermúdez consiguió el tercer puesto provisional en el programa corto y fue capaz de confirmarlo posteriormente en el libre, la modalidad “reina” del patinaje artístico individual. El joven patinador es el actual campeón de Asturias de patinaje artístico. Este podio se suma a sus dos subcampeonatos europeos en categorías alevín e infantil y al subcampeonato mundial infantil, y supone un impulso importante para afrontar la preparación de la temporada 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados