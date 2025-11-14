La gijonesa Daniela Álvarez y su compañera Tania Moreno comienzan el Mundial de voley playa con victoria
La pareja española consiguió una gran remontada tras perder el primer set ante el dúo lituano
La asturiana Daniel Álvarez (Gijón, 2001) y la madrileña Tania Moreno, pareja que alcanzó los cuartos de final en los pasados Juegos Olímpicos de París, obteniendo un diploma olímpico, han comenzado con buen pie en el Mundial de voley playa que se está celebrando en Adelaida (Australia).
La única pareja que representa a España en esta competición logró remontar el primer set que perdieron ante la pareja lituana formada por Paulikiene y Raupelyte y acabar imponiéndose (12-21, 21-19 y 15-12) , con lo que crecen sus opciones de pasar a dieciseisavos de final.
El segundo partido, mañana
La asturiana y la madrieña regresarán a la competición mañana, a las 7:30 horas, cuando se medirán con las australianas Fleming y Fejes. Un partido en principio más asequible que el primero. Las españolas llegan al Mundial siendo decimonovenas del mundo, por encima en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol de las lituanas (vigésimo segundas) y de las australianas (cuadragésimo séptimas). El rival más duro al que se tendrán que enfrentar en esta primera fase es la pareja estadounidense que forman Molly Shaw y Kelly Cheng, séptimas del Mundo, que ya ganaron en el primer partido a la pareja australiana.
Superar el último Mundial
Las españolas ya consiguieron pasar de ronda en la última edición de esta competición, aunque cayeron en dieciseisavos de final contra las neerlandesas Stam y Schoon. De hecho, hace diez años que ninguna pareja femenina consigue avanzar de la ronda de 32 en un Mundial. Las últimas en conseguirlo fueron Liliana Fernández y Elsa Baquerizo en La Haya 2015. En el cuadro masculino, Adrián Gavira y Pablo Herrera lograron la hazaña en Viena 2017, donde alcanzaron los cuartos de final.
Daniela y Tania llevan compitiendo juntas desde 2017.
