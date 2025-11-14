El Langreo busca dar la sorpresa ante el segundo: “No somos un equipo para estar penúltimos”

Tras la derrota del pasado fin de semana ante el Vetusta, el Langreo quiere regresar a la senda de la victoria para acercarse a la permanencia. En estos momentos, el equipo que dirige Pablo Acebal es penúltimo con siete puntos, y se mide este domingo a la Gimnástica Segoviana (La Albuera, 17:00 horas), que va segundo en la tabla y acumula seis jornadas consecutivas sin caer. Estas han sido las palabras de Acebal en la previa:

Las sensaciones de la semana. “El otro día te vas con el sabor de ver que el rival es mejor que tú porque es de los mejores del grupo. Hay que asumir y aceptar que cuando el rival es mejor que tú te puede ganar. El equipo ha encajado bien la derrota, hoy todavía se lo decía a ellos, es de agradecer el nivel de entrenamientos, el nivel de compromiso, el nivel de actitud que muestra el grupo día a día en la situación en la que estamos, porque es una situación que nadie deseaba ni contaba con ella a principio de temporada. Tengo plena confianza de que no somos un equipo para estar penúltimos con siete puntos. Me responsabilizo, pero creo que este equipo tiene que despegar si encadenamos dos resultados buenos”.

Un calendario exigente. “Hay que jugar contra todos los rivales, ahora es verdad que nos ha tocado el primer y el segundo clasificado (Vetusta y Gimnástica), pero todos estamos en la misma categoría y podemos competir contra cualquiera”.

Las bajas del equipo. “Veremos si los jugadores que están en la última fase de su recuperación llegan para el domingo y veremos para cuánto tiempo están. Perdemos por sanción a Lian y a Lucas, pero nunca pondré como excusa las bajas. Salga quien salga va a dar el nivel que necesitamos para ganar en Segovia”.

¿Qué partido te esperas en Segovia? Va a ser muy complicado, ellos llevan desde septiembre sin perder y llegan en una racha muy buena, pero no podemos ir con la mentalidad de ver si tenemos suerte o si nos aparece la Virgen. Si vamos así vamos a perder. Tenemos que ir convencidos de que estamos en disposición de competir en Segovia y de que podemos traer los tres puntos y darles una alegría a nuestra gente porque nos la merecemos todos. Los jugadores se están dejando la piel en una situación que no es plato de buen gusto para nadie, pero que nadie dude de que estamos todos en el mismo barco y que todos juntos vamos a sacar esto adelante y el Unión va a ir para arriba.