El Marino, en busca “de recuperar las sensaciones perdidas”
El conjunto luanquín se mide al Valladolid Promesas con el objetivo de romper la racha de cinco encuentros consecutivos sin ganar
El Marino de Luanco buscará este domingo ante el Valladolid Promesas (Anexos del José Zorrilla, 12:00) romper su mala dinámica, en la que acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Pese a ello, el cuadro luanquín vive una situación cómoda en la tabla, a cinco puntos de los puestos de play-off y cuatro por encima de la zona de descenso. En la previa, su entrenador, Sergio Sánchez, valoró el encuentro del fin de semana y la situación de su equipo.
El rival. “Como buen filial han ido de menos a más en lo que llevamos de competición. Se han ido adaptando, ganando en ritmo, e intensidad de juego. Son un equipo muy joven, han crecido mucho en estas diez jornadas y está lleno de jugadores que sueñan con jugar en el profesionalismo en un futuro cercano. Es un equipo muy vertical, que busca portería constantemente y es de los más realizadores. Crean muchas más ocasiones de las que convierten, pero también reciben muchos goles”.
La clave para ganar. “Nosotros vamos con la intención de plantarles cara, de intentar que todas esas virtudes que tienen se vean lo menos posible a través de nuestro trabajo defensivo. Y también tenemos nosotros que ser capaces de explotar nuestras virtudes, que son muchas. Debemos dar un paso adelante en el juego ofensivo, que creo que nos ha costado en estos dos últimos partidos”.
¿Cómo está el equipo? “Visto el trabajo de la semana, la gente está muy concienciada y sabe lo que tenemos que mejorar. Simplemente es volver a recuperar unas sensaciones que ya teníamos, volver a despertar virtudes y capacidades que las teníamos un poco dormidas en estas jornadas y volver a ser ese equipo difícil e incómodo. Lo intentaremos para traer los tres puntos de Valladolid”.
