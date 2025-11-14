Con la miel en los labios: el Avilés empata ante el Arenas y no consigue ponerse líder (0-0)

Con la miel en los labios. El Avilés tenía la oportunidad de, doce más más tarde, volver a liderar el tercer escalón del fútbol nacional pero, por ahora, ese hito tendrá que esperar. El conjunto blanquiazul no consiguió pasar del empate ante un combativo Arenas de Getxo que, por momentos, mereció llevar más recompensa del Suárez Puerta. Los de Dani Vidal se mostraron muy incómodos, sobre todo en la primera mitad, y apenas consiguieron generar peligro. Eso sí, los asturianos suman cuatro partidos sin perder antes de enfrentarse a uno de los tramos más duros del curso.

Vidal dio continuidad a lo visto en Cacereño, colocando a Kevin Bautista unos metros por delante, en el hueco del '10', lo que volvió a mover a Cayarga a la banda. Con ello, el técnico catalán gana presencia física en tres cuartos y un foco con el que ganar duelos en esa zona del campo, aunque pierde la verticalidad que puede darle un extremo puro en uno de los costados. Además, esta vez Isi Ros le ganó la partida a Raúl Hernández, saliendo como titular.

Avilés 0 0 Arenas de Getxo Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (1), Babin (1), Borja Granero (1), Osky (2);

Adri Gómez (1), Gete (1);

Isi Ros (1), Kevin Bautista (1), Cayarga (1);

Raúl Rubio (1) CAMBIOS Quicala () por Isi Ros, min. 63. Santamaría () por Gete, min. 63. Javi Cueto (1) por Raúl Rubio, min. 76. Raúl Hernández (1) por Cayarga, min. 76. Guzmán Ortega (s. c.) por Campabadal, min. 83. Alineación Arenas de Getxo Anartz (1);

Sillero (1), Paul Álvarez (1), Zabaleta (1), Pablo García (1);

Collado (2), Sustatxa (1), Verde (2), Hidalgo (1), Baba (1);

Mattheus (1) CAMBIOS Troncho (1) por Sustatxa, min. 73. Zabala (1) por Mattheus, min. 73. Borikó Saká (s. c.) por Zabaleta, min. 84. Galder (s. c.) por Hidalgo, min. 90+1. Álvaro Rodríguez (Comité madrileño) Amonestó al local Isi Ros y al visitante Troncho. Román Suárez Puerta

Arrancó el duelo con una tremenda borrascada que pareció agarrotar a los jugadores del Avilés. El Arenas de Getxo mostró pronto su carácter y, sin dejar espacio para la duda, se lanzó a presionar la salida de balón blanquiazul. Eso, sumado a las dudas iniciales de los avilesinos, hizo que pareciese que el Suárez Puerta estaba inclinado en contra de los de Dani Vidal. Tres acercamientos tuvo en los primeros diez minutos el conjunto vasco, incluida una muy clara de Collado, tras un error en un pase de Álvaro Fernández, que cerca estuvo de irse al fondo de la red.

Con el paso de los minutos el Avilés empezó a despejar sus propios nubarrones, algo que, curiosamente, coincidió con el fin de la lluvia. Eso sí, antes los jugadores blanquiazules sufrieron en sus propias carnes los estragos del mal tiempo. Más allá de la mojadura, varios de ellos, a la hora de ir al choque o al tratar de frenar una carrera, acabaron resbalando, como si el Suárez Puerta fuese una pista de patinaje. Mientras, Kevin Bautista trataba de erigirse como el faro dentro de la niebla avilesina, haciendo valer su corpulencia para, a través de él, empezar a generar juego.

El gol anulado a Sustatxa en el minuto 23 acabó de despertar a los asturianos. El Arenas de Getxo castigó cada uno de los errores locales, que la hora de saltar a presionar dejaban huecos en los que un gran Collado trataba de hincar el colmillo, pero esa acción, invalidada por mano previa, fue el golpe necesario para espabilar. Tras ello llegó el primer chut a puerta del Avilés, obra de Bautista tras un gran eslalon de Osky, el mejor de los blanquiazules. Empezó la temporada dejando dudas, pero cada vez el ovetense se está asentando más en el once de Dani Vidal. Actuaciones como la de hoy explican por qué.

Las primeras claras, obra de Cayarga

Visto que el partido parecía ciertamente atascado, a pesar de haber igualado las tornas, el Avilés hizo valer su talento en el balón parado para generar peligro. Cayarga, de nuevo extremo izquierdo, tiene un guante en su bota y dio buena fe de ello. Primero un centro suyo desde el costado izquierdo tras una falta fue directo a la olla. Allí emergió Babin para, de cabeza prolongar la jugada. Se estiró con todo Adri Gómez, pero su sutil toque de balón elevó el balón demasiado, pegando en el travesaño. Al poco volvió a repetirse la jugada, pero esta vez fue Borja Granero el que no consiguió dirigir el esférico entre los tres palos.

Saltó mejor a la segunda mitad el Avilés, con varias buenas acciones, aunque cometiendo errores en pases que daban alas al Arenas de Getxo. Isi Ros tuvo que realizar una carrera espectacular para robar, cuando ya se iba solo ante el portero, la pelota a Baba, que estuvo desaparecido en gran parte del encuentro. A destacar, además, una buena galopada de Granero, que se arrancó y a punto estuvo de plantarse en el punto de penalti rival.

Santamaría regresó tras lesión

Dani Vidal quería los tres puntos y, por ello, decidió actuar nada más superar la hora de encuentro. El catalán metió en el campo a Santamaría, que volvió a vestirse de corto tras superar una lesión que le había dejado en el dique seco durante cerca de un mes. Con ello movió a Bautista a la sala de máquinas, sacando a Gete terreno de juego. Además, refrescó la banda derecha con la entrada de Quicala por Isi Ros.

A punto estuvo de tener Santamaría un regreso dorado al Suárez Puerta. Primero dio velocidad a una jugada que parecía muerta para, al minuto, cargar el área y casi remachar la acción. Y, sin tiempo ni para respirar, le trabaron en el área al ir a buscar un rechace, provocando que el árbitro fuese al monitor a revisar un posible penalti.

Tuvo un par de acciones peligrosas el Avilés, pero sin llegar a obligar al portero del Arenas de Getxo a realizar ninguna parada. Quicala consiguió, con una de sus arrancadas, levantar a toda la grada, aunque su pase de la muerte no llegó a las botas de nadie. En el otro lado baba tuvo una similar, con un resultado igual al del extremo blanquiazul. Nadie consiguió ni meter nervios al guardameta rival. El Avilés tendrá que esperar para hacerse con el liderato de la Primera Federación