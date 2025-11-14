El Obra de Héctor Galán ficha al exjugador del Oviedo Micah Speight
El Monbus Obradoiro, de Primera FEB, categoría en la que juega el Alimerka Oviedo, anunció ayer el fichje de Micah Speight, exjugador precisamente del Oviedo. Speight inició el curso en el Covirán Granada, de ACB. "El objetivo es hacer más competitiva la plantilla", dijo el asturiano Héctor Galán, director general del club gallego y que ocupó durante 20 años ese cargo en Oviedo, donde ya fichó a Speight.
