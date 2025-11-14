Ya es oficial: este es el nuevo entrenador del Avilés Femenino para tratar de lograr la permanencia

El Avilés Femenino ya tiene nuevo entrenador. Tras confirmar, el pasado miércoles, la destitución de Iván González, el club blanquiazul ha llegado a un acuerdo con Javier Gómez para que el técnico gijonés dirija al cuadro avilesino. Se estrenará en el cargo el próximo lunes, por lo que serán miembros del club los que se hagan cargo del equipo en el encuentro de este fin de semana ante el Celta

Javi Gómez cuenta con una amplia experiencia en los banquillos del fútbol asturiano dirigiendo las categorías inferiores del Codema y Sporting de Gijón. Además, se hizo cargo de las primeras plantillas del Siero, Langreo, Llanes, Candás y Colunga. A ello suma su experiencia como seleccionador asturiano en la sub14 masculina y en la sub16 femenina.

Primeras declaraciones

«Asumo el reto con alegría, con el convencimiento de que las cosas van a salir bien y con la seguridad de que llego a un club con un proyecto tremendamente ilusionante. Me rodea un entorno que seguro trabajará con afán de conseguir triunfos, mi equipo de trabajo sumará para que las jugadoras tengan el espacio de confianza que saque todo su potencial», afirmó el nuevo entrenador blanquiazul, que tuvo palabras de agradecimiento para la Federación Asturiana, «en particular a mi presidente José Ramón C. Lobo, a Miguel Rico y a María Yenes, responsables de las selecciones femeninas y también a todo el staff de personas que nos facilitaron el día a día en estas casi tres temporadas».