Ya es oficial: este es el nuevo entrenador del Avilés Femenino para tratar de lograr la permanencia
El cuadro blanquiazul se hace con los servicios de Javi Gómez, hasta ahora seleccionador asturiano de categorías inferiores
El Avilés Femenino ya tiene nuevo entrenador. Tras confirmar, el pasado miércoles, la destitución de Iván González, el club blanquiazul ha llegado a un acuerdo con Javier Gómez para que el técnico gijonés dirija al cuadro avilesino. Se estrenará en el cargo el próximo lunes, por lo que serán miembros del club los que se hagan cargo del equipo en el encuentro de este fin de semana ante el Celta
Javi Gómez cuenta con una amplia experiencia en los banquillos del fútbol asturiano dirigiendo las categorías inferiores del Codema y Sporting de Gijón. Además, se hizo cargo de las primeras plantillas del Siero, Langreo, Llanes, Candás y Colunga. A ello suma su experiencia como seleccionador asturiano en la sub14 masculina y en la sub16 femenina.
Primeras declaraciones
«Asumo el reto con alegría, con el convencimiento de que las cosas van a salir bien y con la seguridad de que llego a un club con un proyecto tremendamente ilusionante. Me rodea un entorno que seguro trabajará con afán de conseguir triunfos, mi equipo de trabajo sumará para que las jugadoras tengan el espacio de confianza que saque todo su potencial», afirmó el nuevo entrenador blanquiazul, que tuvo palabras de agradecimiento para la Federación Asturiana, «en particular a mi presidente José Ramón C. Lobo, a Miguel Rico y a María Yenes, responsables de las selecciones femeninas y también a todo el staff de personas que nos facilitaron el día a día en estas casi tres temporadas».
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Estoy harto de echar currículums y no me sale nada': tienen más de 45 años, buscan trabajo en Asturias y ahora estas empresas tratan de ayudarles
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar