El Suárez Puerta juega por el liderato ante el Arenas: las claves del conjunto vasco que tiene a dos viejos conocidos del fútbol asturiano en sus filas

Llega el día en el que Avilés puede vivir uno de los mayores subidones de los últimos años. De hacerse con la victoria ante el Arenas de Getxo, hoy a partir de las 21:15 horas, en el Suárez Puerta, el Avilés Industrial liderará la Primera Federación. Aunque pueda quedarse en la anécdota de una sola noche, ya que permanecer en lo más alto de la tabla dependerá de cómo se complete la jornada, hay que remontarse hasta la temporada 2012-13, cuando el cuadro blanquiazul se impuso en un derbi comarcal ante el Marino, para llegar a la última vez que los avilesinos lideraron el tercer escalón del fútbol nacional. Eso sí, volver a conseguir ese hito no será sencillo. Puede que el conjunto vasco, liderado por el excarbayón Jon Erice, sea el peor visitante del grupo y que llegué sin delanteros centros, pero tiene un extremo izquierdo que puede marcar la diferencia en cualquier momento. Nadie se puede confiar si quiere vivir una noche mágica en el Suárez Puerta.

Dudas en ataque

El Arenas de Getxo llega al Suárez Puerta con una gran incógnita. Su delantero titular, el exsportinguista Álvaro Vázquez, se lesionó en su último encuentro ante el filial de Osasuna y Jorge Luis, su suplente, vio dos tarjetas amarillas en el mismo duelo. Además, Vázquez es la gran vía de escape cuando el cuadro vasco quiere ser directo y jugar en largo. Ante el filial rojillo se vio como el ariete bajaba los balones de espalda para así habilitar a la segunda línea y empezar a correr. Erice tiene dos bajas muy sensibles en esa zona.

Un puñal por izquierda

La gran estrella de Jon Erice es, sin ninguna duda, Baba Diocou. Criado en la cantera del Madrid, llegó a tierras vascas cedido por el Tenerife y, desde que pisó el municipal de Gobela, se ha echado al equipo a la espalda. La duda para el encuentro de hoy está en su jugará en el costado izquierdo, la posición en la que se siente más cómodo, o en el centro del ataque dadas las bajas en el puesto de ‘9’. El futbolista senegalés es puro descaro y electricidad. Su uno contra uno le hace muy impredecible para su defensor y, además, tiene la capacidad de hacer cifras. Por ahora suma tres tantos y una asistencia, aunque cierto es que lleva sin mojar desde el 12 de septiembre.

Pura verticalidad

Aunque tienen fases de los partidos en las que apuestan por tener la pelota en los pies, la mejor versión de este Arenas de Getxo está cuando tienen espacios para correr. Con una defensa de tres centrales para proteger a sus dos mediocentros, los de Erice saben muy bien como atacar las transiciones para, al llegar al tercio de campo rival, o aprovechar el talento de Baba o colgar balones al área y generar peligro.

Inéditos como visitante

Llama mucho la atención que, en los cinco encuentros que el Arenas ha jugado lejos de su feudo, no ha conseguido rascar ningún punto. Todos sus encuentros como visitante se han saldado con derrota, encajado once tantos y viendo puerta tan solo en dos ocasiones. Una de las razones que explica este registro es que Gobela, su estadio, además de tener dimensiones más reducidas que otros campos, es de césped artificial. Aun así, el cuadro vasco ha merecido, en varios encuentros, llevarse una mayor recompensa.