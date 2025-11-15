La asturiana Daniela Álvarez vence a Australia y avanza a la fase final del Mundial de vóley playa

Inicio muy sólido de la única pareja española presente en el Mundial de vóley playa que se disputa en Adelaida (Australia) durante estas fechas. La gijonesa Daniela Álvarez, junto a la madrileña Tania Moreno, ha ganado esta mañana a las australianas Jasmine Fleming y Stefanie Fejes por 2-0 (21-18, 26-24), consiguiendo la clasificación directa a los dieciseisavos de final.

La pareja española, ubicada en el grupo G, cuenta sus dos encuentros por victorias tras haber derrotado a Lituania en el día de ayer y estará entre las mejores jugadoras del torneo. Los dos primeros clasificados y los cuatro mejores terceros consiguen el pase a la siguiente ronda y las españolas ya han cumplido con los deberes. Lo que estará en juego este domingo -a partir de las 6:30 hora española- es el liderato del grupo.

Este domingo, un hueso duro

Daniela y Tania se medirán a la pareja estadounidense compuesta por Molly Shaw y Kelly Cheng, el rival más duro al ser las séptimas del ranking mundial, con el objetivo de hacer pleno en la fase de grupos.

La pareja española es la número 23 del ranking y el año pasado consiguió el diploma olímpico al llegar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París. Entre sus aspiraciones también está mejorar el resultado de su último Mundial, en el que cayeron derrotadas ante Países Bajos en dieciseisavos de final.