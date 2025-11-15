La España de Iyana Martín cae en un amistoso ante Italia

La selección española cayó por 61-77 ante Italia en el primero de los dos amistosos que va a disputar en la Línea de la Concepción (Cádiz), con la presencia de la asturiana Iyana Martín, que aportó 11 puntos y fue una de las más destacadas en un mal día del combinado nacional. España volverá a jugar mañana (17:00 horas), en este caso ante Francia, en el mismo emplazamiento.