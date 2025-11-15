Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gijón homenajea a Iván López y a Alfonso Suárez

Por la izquierda, Iván López, Jorge Pañeda y Alfonso Suárez. | LNE

El Ayuntamiento de Gijón homenajeó al taekwondista Iván López, reciente campeón de Europa en cadete, y al surfista Alfonso Suárez, campeón de Europa junior y que espera en las próximas semanas lograr algo importante en el Mundial en Filipinas.

