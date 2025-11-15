Sorpresón en Segunda Federación: el Vetusta cae derrotado más de un año después

Algún día tenía que llegar y ese día fue hoy. Más de un año después –concretamente desde la segunda jornada de la pasada temporada, allá por septiembre del 2024– el Vetusta volvió a perder. El UD Ourense tiró de efectividad para acabar con la histórica racha de 42 encuentros consecutivos sin perder del filial carbayón, que además pierde el liderato tras el triunfo del Deportivo Fabril.

El Vetusta arrancó bien el encuentro y a los 20 minutos Enzo Pérez tendría una de las más claras, pero no aprovechó el rechace de Vizoso y estrelló el balón en la madera. También la tuvo Joaquín Delgado, que se encontró de nuevo con el meta visitante, muy inspirado durante todo el encuentro. El primer acercamiento del conjunto gallego fue a la media hora de juego y, en su segunda llegada, llegó el tanto. Parrilla robó el balón en el centro del campo y Santi de Prado sorprendió a Narváez con un ajustado disparo al palo corto que supuso el 0-1 que a la postre sería definitivo. Antes del descanso, Dieguito tuvo dos buenas ocasiones para poner las tablas, pero no estuvo acertado de cara a puerta.

Al inicio de la segunda parte, el joven mediocentro sí consiguió anotar, pero el tanto fue anulado por un ajustado fuera de juego. El Vetusta volvió a la carga ante un Ourense que esperaba replegado en su propio campo. A falta de 20 minutos para el final, el filial azul reclamó un penalti por mano en el área gallega, pero el colegiado Alonso Infante no lo señaló así.

Los de Roberto Aguirre apretaron hasta el final y, a falta de un minuto para cumplir el tiempo reglamentario, Guille Berzal estuvo cerca de poner la igualada con un disparo desde la frontal del área que, de nuevo, se estrellaría en el palo de la portería de Vizoso. Mal día para los azules, que ponen fin a una de las mejores rachas de su historia y podrían caer a la tercera posición si gana la Gimnástica Segoviana.