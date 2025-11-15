Uno de los titulares del Avilés remarca el objetivo tras el empate ante el Arenas de Getxo: “Debemos tener el foco ahí”

El Avilés Industrial se quedó sin los tres puntos ante el Arenas de Getxo (0-0), que hasta la fecha contaba todas sus salidas como derrotas. Tras el “tropiezo”, el equipo de Dani Vidal no pudo dormir líder, pero sí en la tercera plaza y con la satisfacción de que, una semana más estará en puestos de play-off. Al término del partido, Osky repasó el encuentro en exclusiva para LA NUEVA ESPAÑA y remarcó el objetivo inicial del club: la permanencia.

Análisis del empate. “Ha sido un partido muy igualado, ellos los primeros 10-15 minutos salieron bien. A nosotros nos costó un poco, pero a partir de ahí creo que tuvimos las ocasiones más claras y con dos acciones a balón parado nos pudimos poner por delante, pero no fue así. En la segunda parte estuvimos algo mejor, ellos solo nos crearon algo de peligro a través de transiciones, pero lo tuvimos bastante controlado. Podía haber sido un 1-0, pero el partido ha estado igualado".

Los primeros minutos con más dudas. "No fue tema de nervios, fue un desajuste en la presión. Berto saltaba mucho sobre su tercer central, yo con mi carril y ellos nos buscaban mucho la espalda. Lo pudimos corregir con Gete y a partir de ahí hacia arriba”.

Tercer partido seguido sin encajar. "Muy contentos, era una cosa que teníamos que mejorar, la de cortar esa sangría de goles en contra. Nos pusimos a ello y lo estamos consiguiendo".

Terceros en la tabla. "Muy contentos, no hay que descentrarse del objetivo que nos marcamos al principio de temporada, que es la salvación. Hay que tener el foco ahí y todo lo que sea hacia arriba mejor. La ilusión que estamos generando ojalá podamos seguir alargándola, pero con los pies en el suelo".

A nivel personal. "Me veo muy bien. Quería esta oportunidad para demostrar mis cualidades porque sé lo que puedo dar. El año pasado fue un año difícil, pero este lo estoy afrontando con seriedad y cambiando métodos de trabajo respecto al año pasado. Se están viendo resultados, así que muy contento".