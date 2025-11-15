La Travesía de Navidad pone la guinda al año en Gijón: estos son todos los detalles

Los festejos navideños en Gijón volverán a gozar de una de sus citas deportivas más destacadas. El jueves 25 de diciembre se celebrará la 94.ª Travesía a Nado de Navidad en el Puerto Deportivo, "una prueba para valientes por la temperatura del agua", como remarcó Jorge Pañeda, concejal de Deportes, pero que está abierta a todos los públicos a partir de los 14 años y hasta los 79 años, límite de edad la última categoría.

La prueba se disputará a partir de las 11.30 horas y tendrá salida desde la rampa de La Barquera y hará meta en la rampa de la Antigua Rula. Un recorrido a nado de 220 metros que se espera que los más rápidos sean capaces de cubrirlo en dos minutos y medio, aunque habrá espacio hasta el cuarto de hora para acabar la travesía. Con esta prueba se da por concluido el XII Circuito de Travesías a Nado Gijón 2025.

"El agua estará entre doce y quince grados y junto a la temperatura ambiente que suele ser baja, hace que todos los participantes sean ganadores desde el inicio", remarcó Pañeda, añadiendo que "es una prueba de mucho mérito, pero asequible". El edil popular también dejó una recomendación a los participantes como es la de llevar escarpines con suela o algún tipo de calzado similar para evitar cualquier inconveniente. También comentó que la prueba se realizará en bajamar y al finalizar la misma, todos los asistentes podrán disfrutar de una taza de chocolate caliente para recuperar el calor en el cuerpo.

Las inscripciones están ya están abiertas por un precio de cinco euros por persona que se pueden conseguir a través de la página web de empa-t hasta cubrir las 225 plazas disponibles o hasta el 21 de diciembre a las 23.00 horas, cuando se darán por cerradas. La recogida de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba, el 25 de diciembre, en el Puerto Deportivo desde las 9.00 horas hasta las 11.10 horas.

Además de los premios para los ganadores absolutos, que el año pasado recayeron en Jorge Lara y Reyes Göpfert, también se entregarán galardones para las categorías menores (con los 14 años cumplidos hasta los 18 años); senior (de 19 a 29 años); máster A (de 30 a 39 años); máster B (de 40 a 49 años); máster C (de 50 a 59 años) y máster D (de 60 a 79 años). Desde el Patronato Deportivo Municipal animaron a toda la ciudadanía a inscribirse, así como a los diferentes equipos de natación tanto de Gijón como del resto de Asturias.

Gijón suma una nueva prueba a nivel internacional en 2026

Con motivo de la presentación de la Travesía de Navidad, Jorge Pañeda, concejal de Deportes, aprovechó para anunciar una nueva incorporación al calendario de pruebas de natación de Gijón. Está previsto que para los días 5 y 6 de septiembre de 2026 se celebre el Oceanman, una competición que está en más de diez países y que supone un impulso a la actividad deportiva de la ciudad, pero también al turismo. "Este evento es una apuesta del Patronato Deportivo Municipal por colocar nuestra ciudad en el panorama internacional de las competiciones acuáticas, comenzando a formar parte de una comunidad de más de 15 países", relató Pañeda.

También desveló que se tiene previsto realizar varias competiciones dependiendo de la distancia, incluyendo pruebas de 10, 5, 1,5 kilómetros y 500 metros. Además, habrá otras modalidades centradas en los nadadores menores de edad, así como dos pruebas de 1,5 kilómetros relevos y con aletas. Las inscripciones estarán disponibles a partir de la próxima semana.