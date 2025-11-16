Asturias manda en el ciclocross español: Benjamín Noval, Lucía González, Mario Junquera, Martín Fernández...
Grandes resultados para los ciclistas del Principado en la prueba de la Copa de España de Alcobendas
Roberto Menéndez
La prueba de la Copa de España que se ha disputado hoy en Alcobendas demuestra el nivel del ciclocross asturiano, con Lucía González y Benjamín Noval, los dos del equipo asturiano Nesta-MMR, como los más destacados con sus victorias en Élite femenina y junior respectivamente. La de Viella (Siero) se impuso por tercer año consecutivo en Alcobendas y recupera el liderato de la Copa de España mientras que el de Laviana, que acaba de comenzar la temporada, sigue donde lo dejó el año pasado, sumando victorias.
Pero no fueron esos dos los únicos resultados destacados entre los asturianos. En categoría Élite masculina, el gijonés Mario Junquera fue tercero, a un minuto de Gonzalo Inguanzo y a 38 segundos del segundo, Raúl Mira. El asturiano es segundo en la general de la Copa de España, solo por detrás del propio Gonzalo Inguanzo. En Élite femenina, por detrás de Lucía llegó Sofía Rodríguez y tercera fue la asturiana Sara Cueto.
Además, en categoría junior, por detrás de Noval llegaron Raúl López y el asturiano Martín Fernández, que sigue liderando la general de la Copa de España en un inicio de temporada espectacular de este ciclista que compite también con los colores del Nesta MMR.
