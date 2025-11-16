El CBO logra su segunda victoria tras un ajustado 3–4 en Alicante
El Club Bádminton Oviedo logra su segunda victoria de la temporada en la División de Honor tras imponerse por 3–4 al Intercity Alicante en un encuentro marcado por la igualdad. El equipo local abrió el marcador en el mixto, pero el Oviedo respondió con el dobles femenino ganado por Rachel Sugden y Ágnes Korosi. Alicante tomó de nuevo ventaja con los dobles masculinos y el individual femenino, aunque los asturianos reaccionaron gracias al punto de Antonio Iglesias. En el tramo decisivo, el equipo gestionó mejor la presión. Álvaro Leal igualó el duelo ante Brandon Zhi Hao Yap y dejó todo en manos de Rachel Sugden, que certificó el 3–4 final.
