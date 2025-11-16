El gijonés que lidera al mundo del trial: Javi Alonso, entre Mundiales y la Sensey Trials Skool
El gijonés, seleccionador nacional de trial, firma en Arabia Saudí el mejor botín español en un Mundial: once medallas y un dominio absoluto del equipo nacional en las pruebas
Cuando Javi Alonso habla del Mundial de Arabia Saudí lo hace con mezcla de alivio y orgullo. Desde febrero, ejerce como seleccionador nacional de trial, coordinando todo: desde los deportistas hasta vuelos, hoteles y horarios. “No es solo ser entrenador, soy el engranaje que sostiene cada detalle del equipo”, reconoce.
El resultado fue apabullante: séptimo título mundial consecutivo por equipos para España, con 890 puntos, máximas puntuaciones de Julen Sáenz de Ormijana y Alejandro Montalvo en cada zona y un total de once medallas, seis de ellas de oro, el mejor botín de la historia del trial español en esta competición.
El éxito también se mide en ambiente
Alonso destaca que la clave del triunfo estuvo en crear un equipo técnico sólido y motivado, donde cada piloto se sintiera cómodo. “Todos estaban a gusto y eso hace que saquen lo mejor de sí mismos”, explica.
A mitad de año, la Federación le pidió asumir también el BMX Freestyle. “No es mi especialidad, pero conocía a la gente y me pidieron que lo cogiera. Fue una locura de seis meses, con China, Dinamarca…”, recuerda.
Compaginar viajes internacionales con su club, la Sensey Trials Skool, no fue fácil. “Trabajo mucho de noche para no descuidar a mi familia. Mientras viajo, mis compañeros mantienen el club en marcha”, comenta.
El corazón de su proyecto está detrás del pabellón de Perchera-La Braña, entre bloques de hormigón y estructuras recicladas. Hace más de diez años creó la escuela, que hoy rebosa actividad y acoge desde quienes quieren pasarlo bien hasta jóvenes que sueñan con el Mundial.
El circuito se ha quedado pequeño, pero Alonso ya negocia su ampliación con el Patronato Deportivo Municipal para dar más espacio a los entrenamientos y competiciones.
El trial también es para ellas
El deporte evoluciona: por primera vez, el Mundial incluyó categoría junior femenina y España logró primero y segundo. Alonso subraya la importancia de que más niñas se sumen al trial. Como padre, también defiende que su hija Niki pueda elegir libremente entre el trial y la escuela de baile que dirige su madre.
A pesar de liderar al equipo que domina el mundo, Alonso sigue regresando a Perchera cada semana, soñando con ampliar el circuito, traer una Copa de España a Gijón y formar nuevas generaciones. Para él, el Mundial no es solo oro: es ver a los niños que comienzan, los que viajan por primera vez y los que entrenan al caer la noche.
Hoy es seleccionador mundial, pero en Gijón sigue siendo lo mismo: “sensey”, el que enseña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Alerta sanitaria en Asturias por queso cabrales contaminado de una marca: las partidas afectadas también salieron a otras comunidades
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- El Principado no tocará Sucesiones y Donaciones y afirma que las rebajas fiscales del PP impedirían cumplir con lo pactado con los profesores