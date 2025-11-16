El gijonés que lidera al mundo del trial: Javi Alonso, entre Mundiales y la Sensey Trials Skool

Cuando Javi Alonso habla del Mundial de Arabia Saudí lo hace con mezcla de alivio y orgullo. Desde febrero, ejerce como seleccionador nacional de trial, coordinando todo: desde los deportistas hasta vuelos, hoteles y horarios. “No es solo ser entrenador, soy el engranaje que sostiene cada detalle del equipo”, reconoce.

En la foto de la izquierda, de izquierda a derecha, Alejandro Montalvo, Julen Sáenz, Andrea Pérez, Vera Barón, Javi Alonso, Mikel Azcona y Travis Asenjo. En la foto de la derecha, Andrea Pérez, campeona de Europa y del Mundo junior, junto a Javi Alonso, en el Mundial de Arabia Saudí. | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

El resultado fue apabullante: séptimo título mundial consecutivo por equipos para España, con 890 puntos, máximas puntuaciones de Julen Sáenz de Ormijana y Alejandro Montalvo en cada zona y un total de once medallas, seis de ellas de oro, el mejor botín de la historia del trial español en esta competición.

Javi Alonso lleva a España al mayor éxito de su historia

El éxito también se mide en ambiente

Alonso destaca que la clave del triunfo estuvo en crear un equipo técnico sólido y motivado, donde cada piloto se sintiera cómodo. “Todos estaban a gusto y eso hace que saquen lo mejor de sí mismos”, explica.

A mitad de año, la Federación le pidió asumir también el BMX Freestyle. “No es mi especialidad, pero conocía a la gente y me pidieron que lo cogiera. Fue una locura de seis meses, con China, Dinamarca…”, recuerda.

Compaginar viajes internacionales con su club, la Sensey Trials Skool, no fue fácil. “Trabajo mucho de noche para no descuidar a mi familia. Mientras viajo, mis compañeros mantienen el club en marcha”, comenta.

El corazón de su proyecto está detrás del pabellón de Perchera-La Braña, entre bloques de hormigón y estructuras recicladas. Hace más de diez años creó la escuela, que hoy rebosa actividad y acoge desde quienes quieren pasarlo bien hasta jóvenes que sueñan con el Mundial.

El circuito se ha quedado pequeño, pero Alonso ya negocia su ampliación con el Patronato Deportivo Municipal para dar más espacio a los entrenamientos y competiciones.

El trial también es para ellas

El deporte evoluciona: por primera vez, el Mundial incluyó categoría junior femenina y España logró primero y segundo. Alonso subraya la importancia de que más niñas se sumen al trial. Como padre, también defiende que su hija Niki pueda elegir libremente entre el trial y la escuela de baile que dirige su madre.

A pesar de liderar al equipo que domina el mundo, Alonso sigue regresando a Perchera cada semana, soñando con ampliar el circuito, traer una Copa de España a Gijón y formar nuevas generaciones. Para él, el Mundial no es solo oro: es ver a los niños que comienzan, los que viajan por primera vez y los que entrenan al caer la noche.

Hoy es seleccionador mundial, pero en Gijón sigue siendo lo mismo: “sensey”, el que enseña.