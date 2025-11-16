La gijonesa Daniela Álvarez y Tania Moreno se mantienen intratables en el Mundial de vóley playa

Tres de tres para la pareja española formada por Daniela Álvarez, de Gijón, y Tania Moreno en el Mundial de vóley playa que se está disputando en estas fechas en Adelaida (Australia). Las jugadoras vencieron a una de las parejas más duras del torneo, la compuesta por las estadounidenses Molly Shaw y Kelly Cheng (17-21 y 17-21) y consiguen el pase a los dieciseisavos de final como primeras de grupo.

La asturiana Daniela Álvarez y Tania Moreno son la única pareja española presente en el Mundial, tanto en categoría masculina como femenino, y su arranque ha sido inmejorable. Cuentan sus tres envites por victorias y el partido de hoy, ante la séptima mejor pareja del ranking mundial, es una prueba del alto nivel que están mostrando en Australia.

Con este importante triunfo -sin conceder ningún set-, unido a las victorias ante Lituania y Australia, las españolas consiguen el pase como primeras de grupo. También estarán en dieciseisavos de final Shaw y Cheng, que pasan como segundas de grupo. Ahora esperan rival en la fase final.

La pareja española es la número 23 del ranking y el año pasado consiguió el diploma olímpico al llegar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París. Entre sus aspiraciones también está mejorar el resultado de su último Mundial, en el que cayeron derrotadas ante Países Bajos en dieciseisavos de final.