La gijonesa Daniela Álvarez y Tania Moreno se mantienen intratables en el Mundial de vóley playa
Las únicas españolas presentes en la cita mundialista de Adelaida vencieron a una de las mejores parejas del torneo y avanzan a dieciseisavos de final como primeras de grupo
Tres de tres para la pareja española formada por Daniela Álvarez, de Gijón, y Tania Moreno en el Mundial de vóley playa que se está disputando en estas fechas en Adelaida (Australia). Las jugadoras vencieron a una de las parejas más duras del torneo, la compuesta por las estadounidenses Molly Shaw y Kelly Cheng (17-21 y 17-21) y consiguen el pase a los dieciseisavos de final como primeras de grupo.
La asturiana Daniela Álvarez y Tania Moreno son la única pareja española presente en el Mundial, tanto en categoría masculina como femenino, y su arranque ha sido inmejorable. Cuentan sus tres envites por victorias y el partido de hoy, ante la séptima mejor pareja del ranking mundial, es una prueba del alto nivel que están mostrando en Australia.
Con este importante triunfo -sin conceder ningún set-, unido a las victorias ante Lituania y Australia, las españolas consiguen el pase como primeras de grupo. También estarán en dieciseisavos de final Shaw y Cheng, que pasan como segundas de grupo. Ahora esperan rival en la fase final.
La pareja española es la número 23 del ranking y el año pasado consiguió el diploma olímpico al llegar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París. Entre sus aspiraciones también está mejorar el resultado de su último Mundial, en el que cayeron derrotadas ante Países Bajos en dieciseisavos de final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce, pero no encuentran nada tampoco en esa zona
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta