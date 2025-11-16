Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Sporting C aprovecha el fallo del TSK Roces
La Fresneda golea al Puerto de Vega y sigue con su reacción tras un mal inicio de Liga
A. L.
La jornada de Primera Asturfútbol trajo un cambio de líder después de la victoria (1-0) del Sporting C ante el Condal y de la derrota del TSK Roces en el campo del Tineo. El Sporting C es ahora líder y el Roces baja al tercer puesto, último que daría el ascenso a Tercera. El segundo es el Hispano, que se impuso al Valdesoto y se queda igualado a 20 puntos con el nuevo líder.
Perdió la oportunidad de escalar posiciones el Puerto de Vega, que cayó goleado en el campo de La Fresneda. El equipo de Siero, que no sumó ni un punto en las siete primeras jornadas, lleva siete en las tres últimas, lo que demuestra una clara reacción que, de momento, no le sirve para salir de los puestos de descenso.
El colista sigue siendo el Luarca, que continúa sin conocer la victoria esta temporada. Esta jornada cayeron en casa ante el Europa de Nava y se alejan del objetivo de mantener la categoría. Además de La Fresneda y Luarca, en descenso sigue el Unión Comercial, aunque el equipo de Tudela Veguín logró ganar en el campo de un San Claudio que se aleja así de los primeros puestos.
También el Vallobín, que se impuso en casa al Ribadesella, toma aire y ve con más tranquilidad la clasificación, con algo de colchón con los puestos de descenso.
En la zona de arriba, dos aspirantes a engancharse en la pelea por el ascenso, como han demostrado ser el Astur y el Andés, empataron en el campo del conjunto de Navia y se quedan al acecho de los puestos de ascenso.
