Así fue la jornada en Tercera Federación: un Ferrari anda suelto por Sotrondio, un líder que arrolla y una victoria agónica

La jornada de Tercera Federación confima la batalla que hasta el momento están librando el Llanera y el Covadonga por el primer puesto. Los dos lograron la victoria, pero de manera muy diferente: los ovetenses sufrieron en el campo del Ceares mientras que los llanerenses lograron una espectacular goleada en Covadonga.

Berto Arias decide el derbi comarcal a favor de L'Entregu

El equipo de Lucho Valera se lleva los tres puntos en un duelo de muchas alternativas con hasta tres tantos anulados y dos postes

L’ ENTREGU, 1-TITÁNICO, 0 L’Entregu: Nico Riva (1), Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (2), Mateo Casas (1), Kike Aurio (2), Javi Meana (1), Berto Arias (2), Borja Vicente (2), Leyder Trujillo (1), Mario Canal (1) y Nacho Brañanova (1). Cambios: Aly (1) por Nacho Brañanova, min. 76. Pablo (1) por Meana, min. 77. Jorge Hernández (1) por Berto Arias, min. 77. Pereira (s.c.) por Borja Vicente, min. 89. Titánico: Damián García (1), Álex García (1), Pablo Flores (1), Jorge Barbón (2), Adrián Lele (2), Joan Vilches (1), Juan Laínez (1), Damián Pérez (1), Eloy Ordóñez (1), Samu Armayor (2) y Mati (1). Cambios: Borja Sierra (1) por Damián Pérez, min. 65. Pablo Fernández (1) por Eloy Ordóñez, min. 75. El gol: 1-0, min. 11: Berto Arias. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó a los visitantes a Álex, Damián Pérez y Barbón. Nuevo Nalón: Unos 275 espectadores.

JUAN MERINO, El Entrego

L’Entregu se llevó el derbi comarcal por la mínima gracias a un solitario tanto de Berto Arias a los 11 minutos de juego. El inicio del encuentro fue trepidante, con un Titánico que sorprendió a los locales y que tuvo el primero en la cabeza de Laínez, que remató al larguero a los tres minutos. La respuesta local fue contundente y Borja Vicente también se encontró con la madera tras tiro a puerta aparentemente sencillo que se le escapó a Damián García. Dos minutos después llegaría el único tanto, obra de Berto Arias, que se hizo hueco dentro del área y envió el balón al fondo de la red con un disparo cruzado. En la primera mitad ya no hubo muchas más ocasiones y fueron los locales los que dominaron el encuentro.

Tras el paso por los vestuarios, L’Entregu bajó el nivel, pero ambos equipos tuvieron sus ocasiones para modificar el marcador. En el minuto 64 se le anuló un tanto al Titánico por mano de Laínez y, poco después, Brañanova tuvo el segundo en una falta directa que se estrelló en el larguero. Y si el inicio estuvo entretenido, el final aún más. A falta de cinco minutos el cuadro visitante reclamó con insistencia un penalti que no señaló Prado Núñez. L’Entregu buscó el segundo a la contra y anotó hasta dos goles que fueron anulados por fuera de juego, siendo muy protestado el segundo por la parroquia local.

Victoria muy trabajada e importante para los locales, que ganan margen antes de dos salidas muy complicadas ante Llanera y Covadonga.

Un protestado gol de Luciano da la victoria al Industrial

TUILLA, 0-GIJÓN INDUSTRIAL, 1 Tuilla: Guille (2); Mateo Vallaure (1), Sergio Cotelo (2), Sergio González (1), Sergio (1), Naya (1), Galo (1), Monasterio (1), Cris Rubio (1), Mariscal (2) y Enri (1). Cambios: Kan (s.c.) por Sergio, min. 62. Mini (1) por Enri, min. 79. Gijón Industrial: Raúl (2); Quintín (1), David Blanco (1), Sergio Rueda (2), Illán (1), Isra Villoria (1), Luciano (2), Álvaro García (1), Gonzalo Requejo (1), Iván Rubiera (2) y Adrián Berredo (2). Cambios: Héctor Núñez (1) por Álvaro García, min. 40. Álvaro del Río (s.c.) por Sergio Rueda, min. 85. El gol: 0-1, min. 31: Luciano. Árbitro: Valdés García (Oviedo). Expulsó a Kan con roja directa, en el min. 71. Amonestó a Sergio Cotelo, y a Illán. El Candín: Unos 300 espectadores.

C. San Miguel, Tuilla

El Tuilla-Gijón Industrial fue un partido flojo, poco vistoso, con pocas ocasiones de gol y mucho juego brusco, que se decidió en un gol protestado pasada la media hora de juego que la grada reclamó como fuera de juego: un disparo de Isra Villoria que despejó Guille y Luciano aprovechó el rechace para marcar con Guille en el suelo. Aún siendo el partido flojo, la afición local se fue descontenta por la expulsión del local Kan en una disputa de balón y por un penalti que reclamaron sobre Naya.

Ofón rescata un punto en el descuento para el Navarro

NAVARRO, 1-PRAVIANO, 1 Navarro: Mateo (1);_Javi Álvarez (1), Pablo (1), Sergín (2), Jorge (1), Fredo del Río (1), Adrián (2), Raúl (1), Quiro (1), Josín (1) y Manu Ameijide (1). Cambios:_Jandro (1) por Quiro, min. 64. Nuño (1)_por Castro, min. 64. Ofón (2)_por Raúl, min. 73. Albertín (s.c.) por Javi, min. 84. Jacobo (s.c.) por Pablo, min. 84. Praviano: David (1);_Mateo (2), Gabancho (2), Dani Lara (1), Oriol (2), Juan Menéndez (3), Musa (2), Villar (1), Argüelles (1), Tomás (1) y Pastur (1). Cambios: Luis Nuño (1) por Musa, min. 62. Diego (1) por Argüelles, min. 62. Carlos (1) por Tomás, min. 62. Álex (1) por Pastur, min. 76. Bertín (s.c.) por Menéndez, min. 89. Goles: 0-1, min. 78:_Juan Menéndez. 1-1, min. 93:_Ofón. Árbitro: Rubén Darío Peraleda (Gijón). Amonestó a Javi, Sergín, Adrián, Ameijide y Ofón, y a Juan Menéndez. Tabiella: Unos 350 espectadores, con presencia de seguidores del Praviano.

Ruiz, Avilés

El partido fue disputado, con una primera parte en la que fue mejor el Praviano, dominador, disponiendo de dos ocasiones claras:_una de Musa que dio en el poste y un mano a mano de Tomás que salvó Mateo. En la segunda parte, el partido siguió igual, se adelantó el Praviano con un golazo de falta de Juan_Menéndez y en el arreón final del Navarro, a base de mater balones al área, consiguió empatar en el descuento.

Reacción con premio menor

El Llanes reaviva fantasmas pasados del Sporting Atlético obteniendo un trabajado empate en Mareo en un duelo que llegó a ir ganando por 0-2

SPORTING ATLÉTICO, 2-LLANES, 2 Sporting Atlético: Iker Venteo (1), Iker Martínez (3), Lussenhoff (1), Pablo Sánchez (2), Carlos Hernández (2), Aarón Quintana (1), Enol Prendes (2), Oyón (2), Mancha (1), Ferreres (2) y Marcos Fernández (2). Cambios: Loki (1) por Mancha, min. 60. Sancho (1) por Lussenhoff, min. 60. Samu Montes (1) por Pablo Sánchez, min. 74. Bruno Rubio (2) por Marcos Fernández, min. 74. CD Llanes: Álex González (3), Hugo Muñoz (2), Múgica (2), Wade (2), Pedro Bayón (2), Bamba (2), Mundaka (2), Canal (2), Richi (2), Saúl Fernández (2) e Ivanchu (2). Cambios: Borja Llaca (2) por Hugo Muñoz, min. 61. Pablo Álvarez (2) por Saúl Fernández, min. 61. Landry (2) por Gonzalo Canal, min. 75. Javi Huerta (1) por Richi, min. 85. Javi Varela (1) por Bamba, min. 85. Goles: 0-1, min. 19: Mundaka. 0-2, min. 34: Ivanchu. 1-2, min. 40: Marcos Fernández. 2-2, min. 92: Múgica, en propia puerta. Árbitro: Martos Amor (Avilés). Amonestó a los visitantes Ivanchu, Bamba y Álex González. Mareo: Unos 500 espectadores.

D. Blanco, Gijón

El Sporting Atlético tropezó otra vez con las mismas piedras de siempre. En Mareo, donde venía de firmar tres actuaciones de categoría, no pudo pasar del empate ante un Llanes aplicado, serio y con la puntería más fina de lo que dicta la prudencia visitante. Los llaniscos se adelantaron primero y ampliaron después, obligando al Sporting Atlético a remar contracorriente hasta alcanzar el 2-2 final, agrio para ambos.

El filial rojiblanco salió dominador, buscando con ahínco la portería defendida por Álex González, aunque sin ser capaz de concretar sus acercamientos entre los tres palos. Pese a que el Llanes mostrara un buen orden defensivo, no renunciaba en absoluto al ataque, obteniendo el premio de ponerse por delante en el marcador a los 18 minutos de partido con un saque de banda colgado al área que se convertía en una serie de disputas en las que terminaba saliendo vencedor Mundaka, que recogía el esférico para fusilar a Iker Venteo.

El gol sentó como un jarro de agua fría a los locales, pero se pusieron el mono de trabajo para continuar asediando la portería llanisca en busca de darle la vuelta al marcador. Las cosas se le complicarían aún más cuando en el minuto 34, un balón largo a la espalda de la defensa rojiblanca le terminaba cayendo a Ivanchu, que definía con sutileza para subir el 0-2. Dos mazazos para el Sporting Atlético hacían que se pusiera cuesta arriba el partido, pero tan solo cinco minutos después del gol llanisco, Iker Martínez colgaba un balón raso perfecto para que Marcos Fernández fusilara a Álex González colocando el 1-2.

La tónica no cambió a la vuelta de los vestuarios. El Sporting Atlético trataba sin éxito una y otra vez de romper el entramado defensivo del Llanes. Las ocasiones brillaban por su ausencia e incluso los cambios introducidos por Samu Baños no daban el resultado esperado por el técnico sportinguista.

El Llanes terminaría claudicando tras cumplirse el tiempo. Un buen balón de Iker Martínez generaba dudas en la defensa para que se lo terminaran introduciendo dentro de la portería en propia puerta. El punto le sabe a poco al Sporting Atlético e incluso al Llanes, que había acariciado el triunfo.

El Covadonga tira de épica para ganar en La Cruz

El equipo de David González, con uno menos desde el minuto 18, remontó un 2-0 en contra

CEARES, 2-COVADONGA, 3 Ceares: Nacho Rubiera (1), Enol (1), Pelayo Muñiz (1), Mateo Nistal (2), Madeira (2), Steven (1), Sandoval (2), Ferreiro (1), Pedro (1), Carcedo (1) y Hugo (1). Cambios: Erasmo (1) por Madeira, min. 64. Laiman (1) por Steven, min. 64. Diego (s.c.) por Sandoval, min. 89. Covadonga: Buru (1), Madrigal (1), Trabanco (2), Murilla (1), Guille (2), Secades (2), Iván (1), Aitor Elena (2), David (1), Xurde (1) y Bauti (1). Cambios: Pablo Tineo (1) por Xurde, min. 62. Pablo Secades (1) por Iván, min. 62. Thompson (1) por Bauti, min. 77. Vicente (s.c.) por Guille, min. 81. Goles: 1-0, min. 2: Mateo Nistal. 2-0, min. 19: Madeira. 2-1, min. 33: Guille. 2-2, min. 43: Trabanco. 2-3, min. 90: Aitor Elena. Árbitro: González Cueto (Avilés). Expulsó al visitante Morilla. Amonestó a los locales Sandoval, Hugo y Cardero, y a los visitantes Iván y Aitor Elena. La Cruz: unos 425 espectadores.

MON CANO, Gijón

El Covadonga tiró de épica para conseguir un triunfo balsámico para seguir la estela del Llanera en la pelea por el liderato. El equipo de David González se quedó con uno menos a los 18 minutos por la expulsión de Morilla y el encuentro se le puso muy cuesta arriba, con un 2-0 en contra antes del ecuador del primer tiempo. Los visitantes sacaron todo su orgullo a relucir para remontar y llevarse los tres puntos en el último suspiro.

El inicio para el Ceares fue inmejorable. En la primera acción del partido, Nistal envió el balón al fondo de la red para poner al cuadro local por delante. El partido se puso aún más a favor de los locales cuando en el minuto 18, Morilla puso la mano para evitar el tanto de cabeza de Steven. El colegiado le expulsó y señaló un penalti que fue transformado por Madeira para aumentar la ventaja.

Superada la media hora, el Cova reaccionó y consiguió un penalti a favor. Guille, tras la parada inicial de Rubiera, logró transformarlo y recortar diferencias. Justo antes del descanso, en un saque de esquina, Trabanco puso las tablas de cabeza.

En la segunda mitad, el Cova no dio muestras de jugar con uno menos y el Ceares esperaba en su campo para salir a la contra. Buru salvó un mano a mano ante Ferreiro y, poco después, Guille pudo anotar su doblete particular, pero envió el balón fuera.

El encuentro parecía destinado al empate, pero en el minuto 90, a la contra, Aitor Elena vio adelantado al meta local y se sacó de la chistera una vaselina para darle los tres puntos al Covadonga. Los de David González resistieron con uno menos y consiguieron tres puntos de oro para seguir en la lucha por el liderato, a tan solo un punto del Llanera.

Ferrari enmudece a Mieres

Un triplete del delantero del San Martín sirve al equipo de Sotrondio para empatar un partido que perdía en el minuto 89 por 3-1 en el campo del Caudal

CAUDAL, 3-SAN MARTÍN, 3 Caudal: Pablo Díez (2); Sergio Ordóñez (1), Alburquerque (1), Agus Porto (2), Borja Rodríguez (1), Diego Boza (2), Vicente Antuña (1), Michael (2), Iván Elena (2), Claudio Medina (1) y Jairo Cárcaba (3). Cambios: Santi Cabrera (1) por Sergio Ordóñez, min. 20. Kike Fanjul (1) por Iván Elena, min. 69. Montequín (1) por Claudio Medina, min. 69. Jesús Fernández (s.c.) por Vicente Antuña, min. 83. Nacho Velardi (s.c.) por Diego Boza, min. 83. San Martín: Enol Ordóñez (3); David Vega (2), Sergio Camblor (1), Marco García (1), David Baragaño (2), Ferrari (3), Felipe Cigales (1), Yago (1), Aitor Rubio (2), Mateo Biforcos (1) y Juan Carlos (1). Cambios: Javi Revuelta (2) por Yago, min. 60. Jorge Varela (1) por Marco García, min. 67. Pimentao (1) por David Baragaño, min. 73. Pelayo Muñiz (1) por Juan Carlos, min. 73. Goles: 1-0, min. 1: Jairo Cárcaba. 1-1, min. 6: Ferrari, de penalti. 2-1, min. 12: Diego Boza. 3-1, min. 67: Jairo Cárcaba. 3-2, min. 89: Ferrari 3-3, min. 92: Ferrari. Árbitro: Juan González Suárez (Avilés). Amonestó al visitante Sergio Camblor. Hermanos Antuña: 200 espectadores.

Dani Ruiz, Mieres

Al Caudal le sobró el tiempo añadido y acabó empatando con el San Martín, al que una vez más se le puso en contra el resultado y fue capaz de puntuar. El equipo de Mieres, por su parte, encadena dos jornadas sin ganar en casa.

Las cosas se le pusieron de cara al Caudal al minuto de juego con el tanto de Jairo Cárcaba, pero apenas cinco minutos después Ferrari puso el empate. Esto no le hizo venirse abajo al Caudal, que tuvo ocasiones por medio de Cárcaba y Michael, pero fue en el minuto 12 cuando Diego Boza, cogiendo un rechace y con un gran disparo, batió por abajo a Enol Ordóñez. El Caudal seguía teniendo ocasiones, pero el San Martín seguía vivo y a cinco minutos del descanso Ferrari puso a prueba al meta local.

Tras el descanso, el Caudal salió a por el gol y antes del mismo tuvieron ocasiones Michael y Boza, que revolucionaron el ataque local. Llegó el 3-1 por medio de Cárcaba al rematar un centro de Claudio. El San Martín no se rindió y acortó distancias cuando se agotaba el partido, por medio de Ferrari con un fuerte chut. La tuvo el Caudal a cuatro minutos del final con dos disparos a bocajarro, pero se encontraron con un gran Enol Ordóñez.

Y cuando el Caudal casi celebraba, el debutante Jesús Fernández hizo una falta innecesaria y tras botarse la misma el goleador de Sotrondio Ferrari hizo de cabeza el 3-3 en el minuto 92._Su hat-trick da un importante punto al San Martín y deja tocado al Caudal.

El Mosconia se impone en un partido incómodo

Los de Grado sufrieron más de lo esperado para imponerse en un partido que terminó 2-0

MOSCONIA, 2-AVILÉS STADIUM, 0 Mosconia: Guille (3); Muñiz (2), Morcillo (3), Gonzalo (2), Huche (1); Borja Alonso (3), Espina (2), Arce (2), Brito (3), Quirós (2), Fagir (3). Cambios: Perera (2) por Cris Muñiz, min. 70; Campomanes (2) por Borja Alonso, min. 74; Palacio (2) por Isma Fagir, min. 74; Berlanga (3) por Nico Arce, min. 91. Avilés Stadium: Chechu Grana (3); Chechu Suárez (2), Néstor (2), Noya (3), Arruñada (2), Bryan (2), Guardado (2), Kian (2), Pelayo (2), Mario (2), David Heres (3). Cambios: Edu Guerra (2) por Guardado, min. 62; Reichert (2) por Noya, min. 62; Ito (2) por Kian, min. 69; Dani (2) por David Heres, min. 69. Goles: 1-0, min. 23: Morcillo. 2-0, min. 60: Isma Fagir. Árbitro: Bastián San Juan (Gijón). Amonestó a los locales Nico Arce, Brito, Javi Perera y Campomanes; y a los visitantes David Heres y Edu Guerra. Vega de Anzo: Buena entrada.

N. L., Grado

El primer tiempo fue muy cerrado, con un Mosconia intentando dominar el balón sin encontrarse cómodo en ningún momento. El Avilés Stadium se plantó con un 4-4-2 muy alto, con sus dos delanteros presionando a los centrales visitantes, lo que impidió al Mosconia sacar el balón con claridad. La primera ocasión clara llegó para el Avilés Stadium: un pase de David Heres permitió a Bryan rematar a puerta, pero Guillermo, la sorpresa en la alineación del Mosconia, salió victorioso mano a mano. Poco después, en un balón colgado desde una falta lateral, Morcillo remató llegando desde atrás para poner el 1-0, resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, el Mosconia se mostró mucho más cómodo. Con la presión del Stadium manteniéndose, el equipo visitante adelantó líneas y comenzó a dominar el medio campo, generando oportunidades con más regularidad. Los visitantes solo inquietaron con un disparo de Marcos Noya que se fue a córner. Poco a poco, el Mosconia fue ganando terreno y llegó a marcar un gol que fue anulado a Isma Fagir, aunque en la jugada siguiente, tras un robo de balón, el propio Fagir se plantó solo frente al portero y firmó el 2-0 definitivo.

Un partido feo y bonito a la vez que demuestra la dificultad de la categoría y la capacidad del Mosconia para adaptarse y llevarse los tres puntos.

Un espectacular Llanera golea al Colunga en Santianes

COLUNGA, 1-LLANERA, 7 Colunga: Tesouro (1); Nacho (1), Rodrigo (1), Saúl (2), Abel (2), Jandro (1), Nico (1), Blanco (1), Miguel (1), Abraham (1) y Pedro (1). Cambios: Hugo Jiménez (1) por Abraham, min. 52. Alvaro García (1) por Diego Blanco, min. 52. Antón (1) por Nico, min. 79. David (1) por Miguel, min. 79. Llanera: Javi Benito (1); Otia (2), Traore (2), Estébanez (2), Corgo (3), Viti (3), Dominique (2), Guille (2), Collado (3), Romaric (2) y Mathieu (2). Cambios: Álex Solís (1) por Miguel Esteban, min. 51. Pedro Soler (1) por Romaric, min. 51. Yerai Moreno (1) por Mathieu, min. 75. Ramón Álvarez (1) por Daniel Collado, min. 75. Goles: 0-1, min. 8:_Collado. 0-2, min. 18:_Otia. 1-2, min. 19:_Saúl. 1-3, min. 28:_Estébanez. 1-4, min. 35:_Collado. 1-5, min. 44:_Romaric. 1-6, min. 48:_Collado. 1-7, min. 58:_Álex Solís. Árbitro: González González (Nalón). Sin tarjetas. Santianes: Buena entrada.

Manolo, Colunga

El Llanera se impuso con contundencia en el campo del Colunga por 1-7 que deja claro que su primer puesto en la tabla no es casual. El partido comenzó con mucha intensidad y a los ocho minutos Collado ya abrió el marcador para el Llanera. Aumentó la distancia Otia y Saúl la recortó al minuto siguiente para el Colunga en un tiro lejano. Estébanez aumentó la distancia en una nueva asistencia de Collado, que fue el autor del cuarto gol. Romaric, tras un pase largo, le gana la espalda a la defensa y remate entre las piernas del portero para hacer el 1-5 antes del descanso.

El partido quedó resuelto al descanso y en la segunda parte redondearon la goleada Collado y Álex Solís en un partido entretenido entre dos equipos que persiguen objetivos diferentes.

Trabajada victoria de un buen Siero ante el Lenense

SIERO, 3-LENENSE, 0 Siero: Aitor (1);_Donate (2), Robert (1), Martín (1), Nacho (1), Riki Navarro (1), Gamarra (2), Nico (1), Dani_(2), Carlos Figaredo (2) y Noé (1). Cambios:_Vigil (1) por Robert, min. 46. Santullano (1) por Riki, min. 66. Medori (2) por Martín, min. 71. Juan (2)_por Carlos Figaredo, min. 71. Sergio (1) por Nacho, min. 85. Lenense: Bussmann (1);_Filip (1), Alejandro Blanco (1), Lucas (1),_Momo (1), Mario Morán (1), Iago (1), Pablo Naredo_(1), Pelayo (1), Dani_Suárez (1)_y Korkal (1). Cambios:_Simón (1) por Alejandro Blanco, min. 45. Ángel (1) por Pelayo, min. 62. Vicente (1)_por Lucas, min. 76. Goles: 1-0, min. 34:_Carlos Figaredo. 2-0, min. 75:_Juan. 3-0, min. 78:_Medori. Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Amonestó por parte local a Nico, Riki y Martín, y por parte visitante a Pablo Naredo, Alejandro Blanco, Momo, Daniel Suárez, Lucas y Simón. El Bayu: Unos 400 espectadores.

Jaime Río, Pola de Siero

El partido comenzó igualado, con poco juego y sin ocasiones en ninguna de las dos porterías hasta el gol con el que se adelantó el Siero. Un balón que roba el equipo local, salen a la contra Carlos Figaredo, Gamarra y Martín, rematando al primero, que fue también el que robó el balón.

Tras el descanso, hubo una ocasión para cada equipo. Pudo aumentar la renta el Siero por medio de Martín y acto seguido pudo empatar Momo, en el minuto 55. Después, el partido se volvió a cerrar, como en la primera parte. Al Siero le dieron aire los cambios, de hecho, los autores del segundo y tercer gol son obra de los hombres que entraron en el minuto 71, Juan y Medori. El 2-0 de Juan es de bella factura tras una gran combinación del equipo local. El tercero llega en una buena jugada personal de Medori.

