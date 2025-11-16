El Langreo cae en Segovia y sigue sin reaccionar

El UP Langreo está en alerta roja y sigue en puestos de descenso tras la derrota recibida en Segovia, la segunda consecutiva en la Liga, en su visita al campo municipal La Albuera ante la Gimnástica Segoviana, que se coloca líder tras esta victoria. Los asturianos tuvieron dos claras ocasiones en la primera parte con los remates al poste de Guerrero y Sergio Orviz, pero al descanso se llegó con empate sin goles. Sin embargo, un gol de Ivo le dio el triunfo a los segovianos en la segunda mitad.

El entrenador unionista, Pablo Acebal, jugó con un 4-5-1, con algunas variaciones en el equipo titular para este partido respecto al último once que sacó la pasada jornada en casa ante el Vetusta. Adrián Torre defendió la portería y jugó con una línea de cuatro defensas, en la que decidió dar entrada en el lateral derecho a Nacho López, en lugar de Zapico, y en el carril izquierdo también hubo novedades, metiendo en la alineación a Álex Menéndez, en sustitución de Liam López.

La pareja de centrales la siguió formando David Amez y Ojeda. El centro del campo sufrió alguna modificación, ya que Juan López fue alineado de inicio, supliendo a Lucas en la dirección de juego, junto a Sergio Orviz. La banda derecha la siguió ocupando René, mientras que Omar Álvarez fue otra de las novedades en el once asturiano por el costado izquierdo, lo que hizo que Iván González jugara en la mediapunta, dejando en el banquillo a Maya. Guerrero jugó en punta de ataque.

El inicio del encuentro fue de claro dominio local, con un conjunto segoviano que jugó más en campo contrario, llevando la iniciativa en el juego y teniendo un mayor control del balón, jugando con su habitual esquema táctico de 4-4-2. Por su parte, los asturianos se vieron obligados a replegarse atrás, ya que el centro del campo de la Gimnástica, con Diego Campo y Fer Llorente, le ganó la partida en el centro del campo a Juan López y Sergio Orviz, en la primera media hora de juego.

Los acercamientos más peligrosos cayeron del lado de los locales, que no tardaron en crear la primera ocasión del encuentro en el minuto 1 en un lanzamiento lejano de Fer Llorente, que se marchó por encima del larguero. La siguiente oportunidad la tuvo a los 10 minutos en un remate de Ivo, que interceptó providencial la zaga rival.

El bloque unionista se mantuvo firme y seguro en la parcela defensiva, pero le faltó ofrecer más en ataque. La Sego volvió a inquietar la portería contraria con un zapatazo desde fuera del área de Rubén, al que respondió con una excelente intervención Adrián Torre. Sin embargo, el Langreo comenzó a meter más presión en ataque en el último cuarto de hora de la primera mitad y dominó más a su rival.

El equipo de Langreo tuvo otra gran ocasión en el minuto 41 con un latigazo desde fuera del área de Sergio Orviz, que se estrelló en el travesaño y el balón botó en la misma línea de gol. Un minuto más tarde, el Langreo pudo inaugurar el marcador, pero el meta Postigo evitó el tanto.

Tras la reanudación, las fuerzas estuvieron parejas y sin que ninguno de los dos equipos se hiciera con el control. El colegiado anuló a los 52 minutos un gol a la Gimnástica por fuera de juego, pero, a la siguiente oportunidad, se adelantaron con un gol de Ivo. El técnico visitante, Pablo Acebal, tiró de banquillo para buscar soluciones e intentar darle la vuelta al partido, pero no resultaron efectivas porque se encontraron con una sólida defensa local. El colegiado decidió añadir cuatro minutos de descuento, pero el Langreo fue incapaz de generar peligro y volvió a caer.