El Lealtad consigue la primera victoria del curso en el debut de Canella como segundo entrenador

El Lealtad ganó un partido en el que se empezó a ver la identidad que quiere imponer su nuevo técnico, Jorge, que se sentó por primera vez en Les Caleyes como entrenador. Unas señas diferentes a las que venía mostrando el equipo de Villaviciosa, que fue más dominador y que, salvo en el primer tramo del partido, fue superior y pudo marcar más goles que el que le dio la victoria. Comenzó muy activo el Lealtad y en apenas quince minutos dispuso de tres ocasiones claras de gol.

En ese minuto precisamente llegó el gol tras un córner, que fue rechazado, y Marcos Blanco volvió a centrar y encontró a Pesquera, que remató de cabeza de manera certera al fondo de la red. A partir de ahí, el Rayo Cantabria pareció reaccionar y ya se vio un partido mucho más igualado, con el juego más disputado entre los dos equipos, que dispusieron de ocasiones en las dos puertas.

Solorzano avisó en una falta directa que despejó Junquera y el Lealtad contrarrestó con un remate de cabeza de Nacho que se fue fuera.

En la segunda parte, el partido parecía más calmado, con menos llegadas en los dos bandos. Todo eso duró hasta la expulsión de Krehl mediado el segundo tiempo, que activó el partido y lo decantó del lado visitante.

Rodri Ramos avisó con un remate de chilena que paró Junquera y casi con eso se llegó al tramo final del partido, cuando en un contraataque Baba, con un tiro potente, pudo hacer el segundo del Lealtad, pero quedando la más clara para los visitantes en el minuto 90, con un remate de cabeza de Cagigal que, con todo a favor, se fue fuera por poco.

El partido siguió cinco minutos más, pero el Lealtad supo estar a la altura y, con uno menos, mantener el resultado y sumar su primera victoria de la temporada. La próxima jornada visita el campo de Langreo, en un derbi entre dos equipos que han comenzado la temporada con dificultades y que están ocupando las posiciones bajas de la clasificación, lo que da aún más importancia al choque.