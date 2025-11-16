Llega la XXI Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo": "Cada vez hay más gente que va a la montaña, pero no van preparados"

Julián Ayuso (Oviedo, 1945) charla con LA NUEVA ESPAÑA antes de que dé comienzo la XXI Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo", que, del lunes al viernes de esta semana, contará con un coloquio diario en el que participarán distintas personalidades del mundo de la montaña en la sede de la UGT en Oviedo.

¿Hay alguna novedad en esta edición?

Tenemos una gran variedad en los ponentes, pero yo este año destacaría a Alberto Campa, un viajero que ha estado en 150 países y que nos hablará sobre Groenlandia. No es que sea el más importante, pero es el más repleto de historia por estos 150 países y la experiencia que tiene de viajar por el mundo. Y aparte también es montañero y nos puede contar sus experiencias en las cumbres.

¿Es complicado encontrar y contactar a estos perfiles de ponentes?

Yo soy el encargado de contactar con estos ponentes. Algunos son grandes alpinistas y los voy consiguiendo a través de otros contactos que tengo. También a través de las redes puedes encontrar grandes historias. Yo les llamo y soy sincero: les digo que no tenemos mucho presupuesto y tratamos el asunto económico. Si quieres a gente importante que viene de fuera hay que pagarle, buscarle un hotel y más cosas. Eso es complicado. Hay que valorar muchas cosas a la hora de elegir.

El presupuesto para esta semana es limitado, ¿verdad?

Contamos con un núcleo importante de patrocinadores, pero aún así nos movemos con muy poco dinero, sobre unos 1.300 euros, que dan para muy poco. Ni el Ayuntamiento ni nadie nos da ninguna subvención. En otros lugares de Asturias, además de ayudar económicamente, incluso buscan ponentes. Recuerdo la época con el antiguo alcalde, Gabino de Lorenzo, que nos llegó a dar hasta más de 5.000 euros para la Semana de Montañismo, pero después ya se acabaron las subvenciones.

¿Con cuántos meses de antelación empieza a prepararlo todo?

A partir de enero ya empezamos con las reuniones con el resto de mis compañeros para pensar en los ponentes, que sean interesantes, variados y proporcionados. A ver si el próximo año traemos a alguna mujer, que hace algunos años que no traemos a mujeres importantes en la ponencia de montaña. Ya tengo a varias buscadas para el año que viene, pero aún tengo que hablar con ellas, elegir el local para estas fechas y también hay que repartir publicidad, folletos, moverlo por las redes sociales… Hay mucho trabajo.

¿Qué le diría a la gente para que acuda a los coloquios?

Que traemos a personas importantes que nos enseñan muchas cosas. Este acto, además de deportivo, es cultural, y por ello merece la pena verlo porque son cosas que en casa no tienes. Serán cinco días de muchas experiencias. Además realizaremos un sorteo de artículos de montaña entre todos los presentes.

Parece que las rutas de montaña están en auge

Cada vez hay más gente que va a la montaña, pero no van preparados. La participación en los grupos de montaña cada vez es menor, la mayoría van por su cuenta y eso no puede ser porque el grupo es el que enseña a caminar por ese tipo de zonas. La montaña tiene peligros y hay que estar preparado. Hay mucha gente que no tiene cabeza y muchos acaban teniendo accidentes. Con las redes sociales, a la gente se les presenta cualquier sitio para ir, como si fuese un pastel, y no van preparados: no llevan GPS, un calzado adecuado, etc.

Este es el planning semanal:

LUNES 17 (19:30 horas): Víctor Martín, especialista del Parque Natural de Somiedo.

MARTES 18 (19:30 horas): José Manuel Pérez, fotógrafo alpinista.

MIÉRCOLES 19 (19:30 horas): Alberto Campa, viajero que ha estado en más de 150 países.

JUEVES 20 (19:30 horas): Pedro Bartal, especialista en rescate de montaña. Se centrará en los terremotos de Nepal.

VIERNES 21 (19:30 horas): Jorge Delgado, que enseñará fotografías, libros y materiales del siglo pasado.