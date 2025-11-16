El Marino vuelve a sonreír cinco jornadas después

El Marino de Luanco volvió a sonreír cinco jornadas después. Lo hizo en un escenario exigente, Los Anexos del José Zorrilla, donde firmó un triunfo de enorme mérito (0-2) ante el Real Valladolid Promesas, un rival siempre incómodo y que acumulaba ya su segundo encuentro consecutivo como local. Los de Sergio Sánchez llegaban con la necesidad de recuperar sensaciones y refrendar con puntos un esfuerzo competitivo que, durante su mala racha, no había encontrado recompensa. Y en Valladolid la encontró.

El arranque fue clave. El Marino salió con valentía, apretando arriba y tratando de vivir lejos de su propia área, una apuesta que pagó rápido con premio. En el minuto 8, un error en la salida de balón del Promesas dejó solo a Miguel Leyva, que no perdonó y cruzó ante Álvaro para el 0-1. Un golpe temprano que reforzó el plan marinista.

Los de Sánchez continuaron manejando el ritmo, combinando bien y saliendo con criterio desde atrás. Lora, Borja y Leyva conectaron en varias acciones peligrosas, mientras el Valladolid solo inquietaba en acciones aisladas, como un disparo de Riki a los cuatro minutos que Dennis salvó con el pie. Leyva rozó el segundo en el 26, llegando forzado en boca de gol. Los asturianos se marcharon al descanso con la sensación de control y superioridad.

El guion, sin embargo, cambió tras el descanso. El Promesas salió con un ritmo feroz, decidido a remontar, y el Marino tuvo que adaptarse. El equipo se vio hundido atrás durante casi 25 minutos, sometido por centros laterales, rechaces constantes y varias intervenciones de mucho mérito de Dennis. Mario Domínguez inquietó repetidamente, Arconada obligó al portero a despejar de puños e incluso un potente centro-remate de Hugo casi sorprende a la defensa.

Pero el Marino resistió. Sufrió, se ordenó con los cambios y, pasada la hora de juego, recuperó el control defensivo. De hecho, pudo doblar su ventaja antes con un tiro cruzado de Bravo que obligó a Álvaro a mandar a córner en el 67. Aun así, el tramo final volvió a poner a prueba al bloque asturiano: un disparo de Tomás en el 81, una falta peligrosa de Jesús Martínez en el 87 y otro intento de Mario Domínguez en el 88 fueron neutralizados por un Dennis soberbio.

Cuando el partido moría, el Marino encontró el premio definitivo. Una pérdida del Promesas en campo propio permitió una transición rápida que acabó en los pies de Fofana, quien definió con calma para certificar el 0-2 en el descuento. Golpe final y celebración contenida, pero cargada de alivio.

Con esta victoria, el Marino de Luanco corta su mala racha, suma 16 puntos y encara con otra energía la próxima jornada, donde recibirá al Salamanca. El Promesas, por su parte, visitará al Ávila aún con deberes pendientes. Para los asturianos, un triunfo basado en valentía, disciplina y capacidad de sufrimiento: justo los ingredientes que les habían faltado en semanas anteriores.