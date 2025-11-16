Nueva medalla para Asturias en el Nacional de piscina corta: este es el resumen del campeonato
La representación asturiana, compuesta por 25 nadadores, consiguió un total de seis medallas y dos clasificaciones al Campeonato de Europa
En la última jornada del Campeonato de España Absoluto de Invierno de piscina corta, disputado en Barcelona, la nadadora del CN Santa Olaya María Zornoza consiguió la medalla de bronce en el 50 braza. Con un tiempo de 31.36, Zornoza -de 2008, aún en categoría junior- pulverizó la mejor marca de Asturias con 17 años (la anterior era 32.57).
Por su parte, Arbidel González fue baja en el 200 estilos y, desde mañana, comenzará a preparar el Europeo de Lublin (Polonia) que se disputará en el mes de diciembre. Durante este Nacional, el corverano consiguió su principal objetivo. Se hizo con las medallas de oro en el 100 y 200 mariposa, y logró la mínima europea en esta última prueba, su gran especialidad a lo largo de los últimos años.
En clave asturiana, otro de los nadadores más destacados durante este Nacional fue el nadador del Santa Olaya Mario Méndez, que cerró el sábado su participación con tres medallas. El vigués consiguió la medalla de oro en el 800 libre y la de plata en el 1.500, y en ambos casos consiguió el pase para el Europeo de Lublin. Además, logró otro segundo puesto en el 400 libre, aunque en este caso no logró la mínima europea. Un total de seis medallas para la representación asturiana, que llegaba a la cita con 25 representantes.
