Samuel Díaz Acerete se proclama campeón de la Copa de España a falta de una carrera

El ovetense Samuel Díaz Acerete, del equipo Tecniracing, se proclamó campeón de la Copa de España de Superbike en el circuito de Los Arcos, en Navarra, a falta de una carrera para el final. El asturiano fue el más rápido sobre una pista complicada, debido a la humedad generada por la lluvia de la noche anterior, pero supo gestionar el frío y el aire para pasar por la meta el primero. Es la segunda vez que Acerete, de apenas 19 años, se hace con la Copa de España. La anterior ocasión fue en 2023, cuando hizo historia al convertirse en el piloto más joven en lograrlo. Esta es su última prueba de la temporada, ya que el asturiano ha decidido no participar en la quinta y definitiva carrera de la Copa, que se celebrará en Barcelona en dos semanas.