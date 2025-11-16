Samuel Díaz Acerete se proclama campeón de la Copa de España a falta de una carrera
El asturiano gana por segunda vez esta competición
El ovetense Samuel Díaz Acerete, del equipo Tecniracing, se proclamó campeón de la Copa de España de Superbike en el circuito de Los Arcos, en Navarra, a falta de una carrera para el final. El asturiano fue el más rápido sobre una pista complicada, debido a la humedad generada por la lluvia de la noche anterior, pero supo gestionar el frío y el aire para pasar por la meta el primero. Es la segunda vez que Acerete, de apenas 19 años, se hace con la Copa de España. La anterior ocasión fue en 2023, cuando hizo historia al convertirse en el piloto más joven en lograrlo. Esta es su última prueba de la temporada, ya que el asturiano ha decidido no participar en la quinta y definitiva carrera de la Copa, que se celebrará en Barcelona en dos semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce, pero no encuentran nada tampoco en esa zona
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros