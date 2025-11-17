Acuerdo entre el Avilés y Rozada para la indemnización por su despido: estas son las condiciones

El Avilés y Javi Rozada han llegado a un acuerdo antes de celebrarse el juicio previsto para hoy por el que el club reconoce la improcedencia del despido, le abona lo correspondiente a esta temporada y, por su parte, el entrenador renuncia a los daños morales que reclamaba y la prima que le correspondería por el ascenso a Primera Federación.

“El club reconoce el despido improcedente de Javi Rozada, comprometiéndose a indemnizarle por tal circunstancia, en un importe no muy alejado a lo que habría de abonarle por la presente temporada entera”, comunica el abogado de Rozada, Javier Junceda, antes de añadir que “aunque a Javi Rozada le asistiera el derecho a reclamar judicialmente una suma adicional por los daños morales causados, ha decidido renunciar a los mismos en atención a la relación que ha mantenido durante estos años con el equipo y su afición, con unos resultados satisfactorios de los que se siente muy orgulloso”.

Tampoco se celebró esta mañana el juicio entre el Avilés y Miguel Méndez, segundo entrenador de Rozada, por su despido. En este caso, el club abonará la cantidad íntegra demandada por el técnico, por lo que tampoco se decidirá en los tribunales.

El Avilés solventa así un asunto que amenazaba con enquistarse en los juzgados.