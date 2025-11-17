Dos apagones acaban con el Confía Base en Burgos
El equipo ovetense, pese a una buena salida, no tuvo opciones en la pista del San Pablo
N. L.
El Confía Base Oviedo regresó de vacío en su visita a una de las pistas más complicadas de la División de Honor Plata, la del San Pablo Burgos, donde cayó por 26-17. Pese a que jugó bastantes minutos a buen nivel, dos apagones en ataque fueron suficientes para que los locales se fueran en el marcador e impidieran que los azules pudieran disputar los puntos.
Y eso que el Confía Base empezó con buen tono, haciéndose fuerte en defensa y aprovechando sus oportunidades en ataque (5-7, minuto 16). Ahí se produjo la primera desconexión visitante, que propició un parcial de 5-0 con el que el Burgos cimentó su ventaja al descanso (12-9).
El conjunto dirigido por Daniel Bandrés salió centrado en la segunda parte, y merced a los tantos de Raúl Blanco y Emiliano Franceschetti, en dos ocasiones, mantenía a raya a los peligrosos burgaleses (16-13, minuto 38). Pero, al igual que en la primera parte, otro apagón resultó definitivo. En los siguientes quince minutos únicamente Gonzalo Pulgar fue capaz de batir la portería local, y la brecha a favor del San Pablo Burgos ya parecía imposible de cerrar (23-14). Fue Hélio Pina el que rompió la sequía, pero la diferencia a favor de los locales ya se establecería en los nueve goles hasta el final.
Tras esta décima jornada, el Confía Base se encuentra en la penúltima posición de la clasificación con seis puntos, producto de un triunfo y cuatro empates, a los que hay que sumar cinco derrotas. El próximo fin de semana (sábado, 20 horas), el equipo carbayón tendrá una nueva salida y, al igual que esta, ante otro equipo de la zona alta, el Fundación Agustinos Alicante.
